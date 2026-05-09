¿Cuánto dinero obtuvo Sean Strickland por ganar su pelea con Khamzat Chimaev en UFC 328?

Sean Strickland llegó a la pelea con Khamzat Chimaev de este sábado 9 de mayo en UFC 328 sabiendo que el favoritismo no estaba de su lado. Sin embargo, el estadounidense se quedó con la victoria de manera merecida y justificada, hecho que le permitió al norteamericano llevarse una millonada a su casa tras estar en una contienda estelar.

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Strickland obtuvo una fortuna ante Chimaev

Luego de enfrentar a Chimaev, Strickland se aseguró cerca de 1 millón de dólares. En realidad, ya lo sabía desde antes de subirse al octágono, ya que se eliminaron los ingresos por PPV y cada luchador tuvo que firmar un nuevo acuerdo con Paramount+, la nueva emisora de los derechos de todo lo que sucede en la jaula.

Todo cambió para 2026 en UFC. El nuevo formato de televisación generó que la organización se tenga que adaptar de otra manera a pagarle a sus luchadores. Ya no existen metas por cumplir en relación a la venta de “pagos por evento” y esto reordenó las formas. No significa que los montos que perciben los luchadores sean distintos, mayores o menores, sino que la compañía se vio en la obligación de reformular un estilo que llevaba años instalado sin sufrir variaciones.

Será más que interesante ver lo que sigue para Strickland. El estadounidense tuvo su cuarta oportunidad titular luego de el mejor momento de carrera que vivió en 2023 cuando se proclamó campeón, pero luego de eso no logró sostener el buen andar con resultados convincentes. Ahora, volvió a ser muy bien considerado por la organización y está listo para extender su dominio en una división plagada de figuras.

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En síntesis