Club América vs Rayadas: Sede y Transmisiones de la Gran Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

Se confirma la Gran Final de la Liga MX Femenil para el Clausura 2026 y se esperan las fechas y horarios.

Después de disputarse las Semifinales el Club América Femenil logró vencer a Toluca para clasificar a la Gran Final del Clausura 2026. Mientras que Rayadas, quienes estaban abajo en el marcador, se impusieron ante Pachuca y por posición en la tabla consiguieron el pase, eliminando así a las Tuzas y determinando el duelo por el título.

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De nueva cuenta el conjunto de América llega a otra final de la mano de Ángel Villacampa y no quiere perderla de nuevo, pero se enfrenta ante un equipo que venía con el objetivo de remontar y lo hizo en el momento preciso. Ahora la idea es que ambos conjuntos peleen en dos duelos de ida y vuelta donde se conocerán a las nuevas campeonas.

Sedes y fechas de la Final

Debido a que las Águilas quedaron arriba en la tabla general como las líderes del torneo, cerrarán en casa, por lo que el duelo de ida se disputará en el Estadio BBVA y podría ser el jueves 14 de mayo; mientras que la vuelta se tendrá que jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, posiblemente el domingo 17 de mayo.

¿Dónde se transmite la Final de la Liga MX Femenil?

Con las transmisiones que se han tenido recientemente, la ida tendría que ser a través de YouTube de la Liga MX Femenil, ViX y Canal Nu9ve. Tomando en cuenta que las Águilas tienen la misma televisora, estas tres opciones también serían válidas para la vuelta. Sumándole que también estará mediante Layvtime, el canal de Miguel Layún.

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Es así como se jugaría la Gran Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, por lo que se espera que entre este lunes 11 y el martes 12 se revelen los horarios y las fechas oficiales para poder seguir estos enfrentamientos. Mientras tanto, las mencionadas anteriormente podrían ser las fechas en las cuales se disputen los duelos.

En síntesis