El actual clasificado mundial número diez de la división de peso pluma en UFC, el estadounidense Bryce Mitchell, se enfrentará al actual clasificado mundial número doce de división las 145 libras en UFC, el también estadounidense Dan Ige, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 79, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Ige, quién es conocido como '50k' y tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 17-6 con 10 finalizaciones, 5 por nocaut y 5 por sumisión. Habló sobre las ventajas que puede tener en el octágono del UFC Apex, que es un poco más pequeño que el de los grandes escenarios. También habló de sus tendencia a ser perfeccionista.

"No lo sé, creo que si hay una ventaja para mí es menos espacio para que él se mueva. Y sé que va a entrar, tratar de presionar y lanzar algunas cosas incómodas en la pelea de pie. Es obvio lo que quiere hacer, pero tampoco se puede subestimar su pelea de pie ni mi grappling, porque creo que mi grappling es mejor que el suyo".

"Va a ser una pelea divertida. Es uno de esos tipos en los que sabes lo que te espera. Él es torpe e incómodo, difícil de cronometrar y difícil de descifrar. Así que mientras pueda controlar la distancia, el alcance y aprovechar sus errores, sería una victoria clara y fácil para mí. Si no, si caigo en su juego y peleo en sus términos, entonces será una larga noche para mí".

"No voy a mentir. Todavía sigo luchando contra el perfeccionismo. Sigo luchando por intentar hacerlo todo bien, y lo hago. Pero también me doy un poco de gracia. He comprendido la importancia de la hermandad, la amistad y la comunidad, y tengo un psicólogo deportivo. Hablamos de ello semanalmente. Hablamos de estas cosas por las que todos pasamos como seres humanos. Sigo siendo humano, así que sí, sigo lidiando con eso. Al mismo tiempo, sigo lidiando con eso, pero sé cómo manejarlo un poco mejor".

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera UFC Vegas 79 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al azerbaiano Rafael Fiziev, quién tendrá una dura prueba cuando enfrente al polaco Mateusz Gamrot, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estará la invicta mexicana en cinco peleas, Montserrat Rendon, quién se enfrentará a la brasilera Tamires Vidal, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Además, los brasileros Marina Rodriguez y Ricardo Ramos, se enfrentarán a Michelle Waterson-Gomez y Charles Jourdain, en peleas por las divisiones de peso paja y pluma, respectivamente.