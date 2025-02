La vida de los deportistas es muy corta y cruel. Son muy pocos los que alcanzan un estado tal de estrella en el que se pueden dar el lujo de vivir de las ganancias que obtuvieron mientras eran profesionales. Para la gran mayoría se hace muy difícil el después, pero para otros es complicado el mientras tanto porque ser un atleta de élite implica entregar un nivel alto de manera constante, ya que no hay tantas oportunidades y el camino se puede complicar de un día para el otro y traer grandes problemas.

En el caso de esta historia en particular nos podemos encontrar con un ejemplo de lo dura que se puede tornar la vida cuando una puerta se cierra. El deporte no entrega muchas posibilidades y quien no siga el ritmo se queda la deriva, lo que puede traer grandes problemas. La protagonista es Eduarda Neves Santana, la brasileña de 29 años que pasó de ser una gran promesa en UFC a vivir en la calle y en situaciones de extrema precariedad.

La propia Santana relata sus vivencias y en un testimonio muy impactante revela que accede a realizar trabajos de prostitución solamente para obtener un cigarro. Su vida entró en una profunda depresión luego de que la UFC la despidiera en 2020 por dar positivo en un control doping. En el mejor octágono del mundo tuvo una sola pelea en 2019 y terminó perdiendo ante Bea Malecki por sumisión.

Así está Eduarda Neves en la actualidad

“Mi familia no entiende que esto es una enfermedad, no es nada malo… Esta dependencia es muy triste. A veces paso días y días sin fumar, empiezo a emocionarme, ‘¡voy a pelear otra vez!’ Luego, cualquier pequeña cosa me deprime y empiezo a consumir drogas de nuevo. Empiezas por un porro y te acabas prostituyendo por drogas. Ahora me prostituyo por un cigarro“, comenzó relatando Eduarda.

“Dios me lo quitó todo, como a Job, pero un día me lo devolverá todo. Me está probando como probó a Jesús, en el desierto, así como probó a Daniel. Pero un día esta historia tendrá un final feliz. Esperen mi regreso”, cerró de manera emotiva.