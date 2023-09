El actual clasificado mundial número seis de la división de peso ligero en UFC, el azerbaiano Rafael Fiziev, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de división las 155 libras en UFC, el polaco Mateusz Gamrot, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 79, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Gamrot, quién es conocido como 'Gamer' y tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 22-2 con 12 finalizaciones, 7 por nocaut y 5 por sumisión. Aunque habló de su rival, lo menospreció, admitiendo que la pelea que realmente le interesa es contra Islam Makhachev, y espera que se de en el futuro no muy lejano.

"(Fiziev) Es un rival realmente peligroso. Un golpeador de alto nivel, de categoría mundial. Pero creo que soy mejor peleador en todos los aspectos. Y, para ser sincero, no me importa. Por supuesto, respeto mucho a Rafa. Pero mis habilidades de lucha matan a cualquier golpeador, sólo me interesa un tipo en esta división de peso ligero. Es un luchador. Es Islam Makhachev. Creo que ganará con Charles Oliveira y espero que nos encontremos en el futuro, ojalá el año que viene o dentro de dos años."

"Creo que soy mejor que Makhachev. Ya lo veremos. Tengo que verlo en el octágono y pelear con él. Entonces sabremos quién es el mejor luchador. En mi opinión, soy el mejor luchador de la división de peso ligero. He derribado a todo el mundo. Esto no es un problema para mí. Será lo mismo el sábado por la noche".

Pelea co-estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera UFC Vegas 79 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a los estadounidenses Bryce Mitchell y Dan Ige, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso pluma de UFC. También estará la invicta mexicana en cinco peleas, Montserrat Rendon, quién se enfrentará a la brasilera Tamires Vidal, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Además, los brasileros Marina Rodriguez y Ricardo Ramos, se enfrentarán a Michelle Waterson-Gomez y Charles Jourdain, en peleas por las divisiones de peso paja y pluma, respectivamente.