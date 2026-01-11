Es tendencia:
¿Por qué no juegan Ferrán Torres y Rashford en Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

Barcelona se mide ante Real Madrid por la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita y Hansi Flick ya confirmó el 11 que saldrá al campo de juego en busca del título.

Por Ramiro Canessa

Rashford y Ferrán serán suplentes ante Real Madrid.
Rashford y Ferrán serán suplentes ante Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid vuelven a paralizar al mundo del fútbol con una final que promete emociones de principio a fin. Ambos equipos se enfrentan en la Supercopa de España 2026, en un duelo que se disputará en Arabia Saudita y que comenzará a las 13:00 horas (CDMX). Solo uno de los dos se quedará con el título.

Con los equipos ya confirmados, una de las principales sorpresas en la previa pasa por el once inicial del Barcelona, donde Marcus Rashford y Ferrán Torres no aparecen entre los titulares. La ausencia de ambos futbolistas generó interrogantes entre los aficionados, pero la explicación es clara: se trata únicamente de una decisión técnica de Hansi Flick.

¿Por qué no juegan?

El entrenador alemán optó por dejarlos en el banco de suplentes, aunque no están descartados y podrían ingresar en el segundo tiempo si el desarrollo del partido así lo requiere. En el caso de Ferrán Torres, quien suele ser titular en muchos encuentros, Flick decidió apostar en esta ocasión por Robert Lewandowski, un delantero con gran experiencia en finales y partidos de alta exigencia.

De esta manera, el técnico del Barça eligió priorizar jerarquía y recorrido en un Clásico que definirá un título y que promete mantener en vilo a los aficionados hasta el último minuto.

Los titulares del Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Raphinha
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski
ramiro canessa
Ramiro Canessa
