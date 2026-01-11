Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026

El Barcelona se prepara para otra gran final ante Real Madrid en la Supercopa de España 2026, que se disputará en el imponente King Abdullah Sport City Stadium desde las 13:00 hs de la CDMX. Los culés llegan motivados tras su contundente victoria en semifinales y con la ilusión de seguir sumando títulos y consolidar su dominio en el fútbol español.

Acá te contamos los posibles escenarios según lo que ocurra en este clásico internacional en el que el mundo del futbol estará atento para ver quién es el nuevo campeón.

Qué pasa si Barcelona gana

Si el Barcelona gana el partido, se convertirá en bicampeón de la Supercopa, luego de haber logrado la edición de 2025 también frente al Real Madrid. Además, el triunfo le permitiría tomar revancha del último enfrentamiento entre ambos, en el que perdió el clásico de la Liga Española por 2-1, dejando en claro que puede imponerse nuevamente en los duelos directos contra su eterno rival.

Qué pasa si Barcelona pierde

En caso de perder la final, el Real Madrid se acercaría un poco más al club culé en la cantidad de títulos de Supercopa. Actualmente, el Barcelona suma 15 trofeos mientras que los merengues tienen 13, por lo que una victoria de Madrid le permitiría reducir la diferencia y aumentar la presión en la histórica rivalidad entre ambos equipos.

Qué pasa si Barcelona empata

Si el encuentro termina empatado al final de los 90 minutos, no habrá tiempo extra y todo se definirá mediante disparos desde el punto penal. En esta instancia, cada error o acierto será decisivo, y el campeón se conocerá después de una intensa tanda que pondrá a prueba la concentración y la capacidad de los jugadores en los momentos más críticos.

