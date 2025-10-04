Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira: cartelera completa, horarios de la velada de UFC 320 y cómo ver en VIVO

Aunque en un momento parecía que corría riesgos de no concretarse, finalmente la revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el marco de UFC 320. El ruso expondrá la corona que le arrebató al brasileño en marzo, por lo que se trata de un duelo que arrastra una pequeña historia.

La primera vez que se vieron las caras se esperaba un duelo explosivo, pero terminó sucediendo todo lo contrario. Pereira no lució para nada su mejor nivel y fue dominado con bastante claridad por un Magomed que se proclamó campeón para la sorpresa de muchos. Ahora, con la mayoría de los aficionados de su lado, se espera que Chama recupere lo que era suyo hasta no hace mucho tiempo.

Además de esta gran contienda, también estará en acción el campeón del peso gallo, Merab Dvalishvili, quien expondrá su reinado ante Cory Sandhagen en el duelo coestelar del día. Bien temprano, cuando todo recién inicie será el turno de la venezolana Verónica Hardy, quien estará en representación de Latinoamérica ante Brogan Walker.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 16:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.

Cartelera completa de la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira

Verónica Hardy vs. Brogan Walker | Peso mosca

– Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Verónica Hardy vs. Brogan Walker

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Macy Chiasson vs. Yana Santos

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Daniel Santos vs. JooSang Yoo

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Tre’ston Vines

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Abus Magomedov vs. Joe Pyfer

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Josh Emmett vs. Youssef Zalal

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

– Horario: a continuación de Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

¿A qué hora empieza la cartelera de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 16:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira según país

México: 16:00hs

Colombia – Perú: 17:00hs

Chile – Estados Unidos: 18:00hs

Argentina: 19:00hs

España: 00:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira?

Toda la acción podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en Latinoamérica y Estados Unidos.