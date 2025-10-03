El mundo de la UFC está expectante a lo que sucederá en el final del 2025, ya que aún quedan carteleras espectaculares por desarrollarse en el mejor octágono del mundo. Sin embargo, lo que sucede es que una pequeña parte de la atención está puesta en el 2026, momento en el que la compañía hará un evento especial en la Casa Blanca, cita en la que Conor McGregor ya confirmó su presencia para alimentar la ilusión de los aficionados.

Luego de un último intento de regreso fallido en junio de 2024 ante Michael Chandler, las esperanzas por ver pelear a McGregor nuevamente en UFC se esfumaron. Ahora, el propio Conor se encargó de volver a poner su nombre en primera plana y fue él mismo quien anunció que estará presente en el evento más impresionante de la historia de la organización.

El impactante anuncio que realizó Conor McGregor

McGregor confirmó que no se trata de rumores ni nada por el estilo, ya que el contrato está firmado y solamente queda el anuncio oficial por parte de UFC, la cual se pondría manos a la hora cerca del mes de febrero, según señalan los reportes. Por otro lado, The Notorious también explicó que su ganancia podría llegar a rondar los 100 millones de dólares en caso de que todas las partes se pongan de acuerdo.

“Trato cerrado, firmado, entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Habrá un periodo de aislamiento en el que no contestaré al teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará y se ejecutará el trabajo. Quiero 100 millones de dólares y 100 ‘VISA Golden’ para mis familiares y amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo. No estoy negociando con la UFC como de costumbre, estoy negociando con los Estados Unidos de América”, expresó McGregor.

En cuanto a la cartelera, otro nombre que se está mencionando da manera frecuente para que luche en la Casa Blanca es el de Jon Jones. Aunque el presidente de la compañía, Dana White, confirmó el retiro de la leyenda, lo cierto es que el propio Bones se encargó de desestimar esto y anunció que está listo en caso de que quieran contar con él. Por último, siendo la cara de la organización en el presente, no se descarta que Ilia Topuria esté presente en un evento que promete pasar a la historia grande del deporte.