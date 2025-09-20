¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 20 de septiembre?

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 20 del noveno mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

ver también La salvaje anécdota de Ilia Topuria que conmocionó al mundo de la UFC: “Lo finalicé”

La razón por la que no hay UFC este sábado 24 de mayo

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 20 de septiembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 13, se decidió dejar un fin de semana vacío en el calendario. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 27. En dicha velada, los protagonistas estelares serán Carlos Ulberg y Dominick Reyes en un gran combate del peso semipesado.

La acción será en Perth con el duelo más destacado de la jornada protagonizado por el número 3 y 7 de la división, respectivamente. Esta contienda servirá para definir muchas cosas pensando en el futuro, ya que pronto se viene la próxima cartelera numerada en la que estará en juego el trono de los mencionados semipesados.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién pelea HOY sábado 20 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El próximo 4 de octubre tendrán su respectiva revancha el nuevo campeón Magomed Ankalaev y la estrella brasileña, Alex el Poatan Pereira en UFC 320. A pesar de que en un momento parecía que era difícil concretar un nuevo duelo entre el europeo y el sudamericano, para alegría de los aficionados se terminó confirmando, lo que genera que haya don fines de semana consecutivos más que destacados en las artes marciales mixtas.