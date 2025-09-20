Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 20 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la información más importante para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

UFC comienza a cerrar el mes sin acción de ningún tipo.
Como es habitual, con cada sábado que llega en la semana, todos los aficionados amantes a las artes marciales mixtas y, más precisamente a la UFC, se preguntan quiénes serán los protagonistas encargados de dar el show que enamora al mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la mala noticia se hace presente, ya que este sábado 20 de septiembre no habrá actividad de ningún tipo.

¿Por qué no hay UFC este sábado 20 de septiembre?

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 20 de septiembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 13, se decidió dejar un fin de semana vacío en el calendario. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 27 de septiembre. En dicha velada, los protagonistas estelares serán Carlos Ulberg y Dominick Reyes en un gran combate del peso semipesado.

Mientras todos esperan la revancha que tendrán el próximo 4 de octubre Alex Pereira y Magomed Ankalaev, la división busca comenzar a sacar conclusiones importantes de cara a lo que sigue. Con un recambio interesante en la categoría entre nuevas estrellas y otras figuras que les están dejando paso, el combate promete ser explosivo y cumplir con las expectativas.

En ese sentido, dos protagonistas más que importantes en los últimos tiempos como Ulberg y Reyes, buscarán en Perth deslumbrar al público para confirmar el buen momento que están atravesando y que pueden ilusionar al mundo con seguir escalando posiciones en los semipesados. Actualmente, se trata de los ranqueados número 3 y 7, respectivamente, por lo que muchas cosas se definen en el futuro.

Lucas Lescano
