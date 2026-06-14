¿Por qué no juega Kaoru Mitoma en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Karou Mitoma, figura de Japón y futbolista del Brighton, no forma parte de la convocatoria del conjunto nipón en el Mundial.

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio en el Estadio AT&T, más conocido como Estadio Dallas en el Mundial 2026. El encuentro, el cual comienza a las 14:00hs (CDMX), se espera que sea apasionante.

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Países Bajos es levemente la selección favorita en la previa, pero Japón tiene lo suyo para competirle de igual a igual a la Naranja Mecánica y de dar la sorpresa. Sin embargo, los Samuráis no podrán contar con la presencia de Karou Mitoma, una figura clave.

La lesión de Karou Mitoma

Karou Mitoma no juega con Japón ante Países Bajos porque no fue convocado a la Copa del Mundo debido a una lesión en los isquiotibiales. El nipón sufrió este problema en un partido del Brighton ante Wolverhampton a principios de mayo.

A pesar de que la lesión no parecía tan grave, el entrenador Hajime Moriyasu reconoció en conferencia de prensa que el cuerpo médico le dijo que sería difícil que Karou Mitoma llegue en condiciones de disputar algún partido del Mundial con Japón.

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La ausencia de Karou Mitoma se suma a las bajas de Wataru Endo, Takumi Minamino y Yuto Nagatomo. No obstante, el conjunto nipón buscará dar la sorpresa frente a Países Bajos y ser una de las revelaciones de la actual edición de la Copa del Mundo.

En síntesis