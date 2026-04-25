Quién pelea HOY sábado 25 de abril de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El futuro de la UFC está en juego con la pelea que protagonizarán este sábado 25 de abril Aljamain Sterling y Youssef Zalal. El excampeón del mundo aparecerá en escena nuevamente con el objetivo de dejar en el camino a una figura creciente que busca borrar su lugar de histórico dentro de la compañía más importante del mundo.

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En relación a cómo llegan uno y otro a la presentación, hay que decir que Sterling busca encadenar su segunda victoria de forma consecutiva. Tras una dura caída ante Movsar Evloev en la que parecía que su legado se ponía en riesgo, el estadounidense logró encausar el rumbo y está listo para volver a las contiendas más grandes, por las que se ganó el respeto del público.

En el caso de Zalal, el estar ubicado en el séptimo puesto del ranking del peso pluma le otorga la posibilidad de ganar para lucirse ante los ojos de la organización y poder acercarse a los peces gordos de las 145 libras. Con estos condimentos sobre la mesa, el show está garantizado.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 25 de abril en UFC:

Talita Alencar vs. Julia Polastri | Peso paja

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso paja – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Max Griffin vs. Victor Valenzuela | Peso wélter

– Horario: a continuación de Talita Alencar vs. Julia Polastri

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Talita Alencar vs. Julia Polastri – Transmisión: Paramount+ Francis Marshall vs. Lucas Brennan | Peso ligero

– Horario: a continuación de Max Griffin vs. Victor Valenzuela

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Max Griffin vs. Victor Valenzuela – Transmisión: Paramount+ Jafel Filho vs. Cody Durden | Peso gallo

– Horario: a continuación de Francis Marshall vs. Lucas Brennan

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Francis Marshall vs. Lucas Brennan – Transmisión: Paramount+ Mayra Bueno Silva vs. Michelle Montague | Peso gallo

– Horario: a continuación de Jafel Filho vs. Cody Durden

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Jafel Filho vs. Cody Durden – Transmisión: Paramount+ Jackson McVey vs. Sedriques Dumas | Peso medio

– Horario: a continuación de Mayra Bueno Silva vs. Michelle Montague

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Mayra Bueno Silva vs. Michelle Montague – Transmisión: Paramount+ Rodolfo Vieira vs. Eric McConico | Peso medio

– Horario: a continuación de Jackson McVey vs. Sedriques Dumas

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Jackson McVey vs. Sedriques Dumas – Transmisión: Paramount+ Marcus Buchecha vs. Ryan Spann | Peso pesado

– Horario: a continuación de Rodolfo Vieira vs. Eric McConico

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Rodolfo Vieira vs. Eric McConico – Transmisión: Paramount+ Montel Jackson vs. Raoni Barcelos | Peso gallo

– Horario: a continuación de Marcus Buchecha vs. Ryan Spann

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Marcus Buchecha vs. Ryan Spann – Transmisión: Paramount+ Davey Grant vs. Adrián Luna Martinetti | Peso gallo

– Horario: a continuación de Montel Jackson vs. Raoni Barcelos

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Montel Jackson vs. Raoni Barcelos – Transmisión: Paramount+ Rafa Garcia vs. Alexander Hernandez | Peso ligero

– Horario: a continuación de Davey Grant vs. Adrián Luna Martinetti

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Davey Grant vs. Adrián Luna Martinetti – Transmisión: Paramount+ Norma Dumont vs. Joselyne Edwards | Peso gallo

– Horario: a continuación de Rafa Garcia vs. Alexander Hernandez

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Rafa Garcia vs. Alexander Hernandez – Transmisión: Paramount+ Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal | Peso pluma

– Horario: a continuación de Norma Dumont vs. Joselyne Edwards

– Transmisión: Paramount+

En síntesis