Ailín Pérez desafía a la mexicana Tracy Cortez en UFC: “Peleamos por la nacionalidad”

La rama femenina de UFC atraviesa momentos de cambios. Mientras algunas campeonas históricas y figuras legendarias de la compañía dan sus últimos grandes pasos, nuevos nombres buscan hacerse su propio lugar y es allí donde aparecen Ailín Pérez y Tracy Cortez, la argentina y mexicana que guardan una vieja rivalidad.

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En ese sentido, en una conversación exclusiva que Pérez tuvo con Bolavip, la argentina pasó por todos los temas, pero le dedicó unos minutos a los motivos por los cuales le parece interesante un combate con Cortez. Para Ailín, las figuras de las 135 libras no tienen la importancia que necesita para seguir explotando su carrera, algo que si ofrece Tracy pese a ser de una división menor.

Ailín Pérez quiere una pelea con Tracy Cortez por la nacionalidad mexicana

“Siento que el top 5 de mi división es irrelevante, porque varias me rechazaron para pelear en México. Yo las entiendo, que todas quieren cuidar su ranking para ser campeonas, pero tienen que demostrar también por qué están ahí. El hecho de tener 6-0 y ser una peleadora activa es porque no me cagué con ninguna, entonces siento que pronto me darán la posibilidad del título. Mientras tanto, acepto las peleas que me ofrezcan, estén o no en el top, peleando gano en todos lados”, comenzó diciendo Ailín.

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Y a su vez agregó: “Siento que el título tiene mi nombre. Es cuestión de ir a buscarlo con paciencia, estoy cerquita. Y sino es así pronto, estoy dispuesta a pelear con Tracy Cortez. Ella me atacó diciendo que yo era de barrio, mi opinión siempre le molesta. Yo al principio la ignoraba porque no era de mi categoría, pero pensé: ‘Me está buscando en todos lados, me quiere pegar en fight week, en situaciones vulnerables que estoy con mi hijo. No loca, vamos a pelear, ya me tenés cansada’. Podemos pelear por la nacionalidad, no tengo ningún problema, porque yo me considero más mexicana que ella“.

Por otro lado, tras la victoria del último fin de semana de Joselyn Edwards sobre Norma Dumont en la que la panameña llegó al tercer lugar del ranking del peso gallo, Ailín puso el ojo sobre una rival a la cual ya venció. Esta revancha es una de las más pedidas por los aficionados y por la propia Pérez, aunque la centroamericana se ilusiona con una contienda titular.

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En síntesis