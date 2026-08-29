Quién pelea HOY sábado 29 de agosto de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Este sábado 29 de agosto, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.

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Los protagonistas más importantes del día serán Song Yadong y Umar Nurmagomedov. Ubicados en el puesto puesto 6 y 3 del ranking del peso gallo, respectivamente, el futuro de la división de las 135 libras está en juego. El ruso sabe que tiene una oportunidad enorme de quedar a las puertas de una nueva oportunidad titular dejando en el camino a una estrella que buscará lucirse ante su gente.

Al tratarse de una velada que se llevará a cabo en China, los horarios serán un tanto distintos a lo que están acostumbrados de las artes marciales mixtas. Por ese motivo, la jornada se desarrollará en la madrugada de Latinoamérica y en la mañana europea.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 01:00hs del Centro de México, las 02:00hs en Bogotá y las 04:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 29 de agosto en UFC:

Julia Polastri vs. Xiong Jingnan | Peso femenino

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Hector Santiago vs. Lawrence Lui | Peso gallo

– Horario: a continuación de Julia Polastri vs. Xiong Jingnan

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Julia Polastri vs. Xiong Jingnan – Transmisión: Paramount+ Francesco Nuzzi vs. Xiao Long | Peso gallo

– Horario: a continuación de Hector Santiago vs. Lawrence Lui

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Hector Santiago vs. Lawrence Lui – Transmisión: Paramount+ Sean Woodson vs. Jack Jenkins | Peso pluma

– Horario: a continuación de Francesco Nuzzi vs. Xiao Long

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Francesco Nuzzi vs. Xiao Long – Transmisión: Paramount+ Kevin Borjas vs. Rei Tsuruya | Peso mosca

– Horario: a continuación de Sean Woodson vs. Jack Jenkins

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Sean Woodson vs. Jack Jenkins – Transmisión: Paramount+ Andre Lima vs. Namsrai Batbayar | Peso mosca

– Horario: a continuación de Kevin Borjas vs. Rei Tsuruya

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Kevin Borjas vs. Rei Tsuruya – Transmisión: Paramount+ Nilson Rojas vs. Bilal Hasan | Peso mosca

– Horario: a continuación de Andre Lima vs. Namsrai Batbayar

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Andre Lima vs. Namsrai Batbayar – Transmisión: Paramount+ Levi Rodrigues Jr. vs. Liu Ce | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Nilson Rojas vs. Bilal Hasan

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Nilson Rojas vs. Bilal Hasan – Transmisión: Paramount+ Sumudaerji vs. Alex Perez | Peso mosca

– Horario: a continuación de Levi Rodrigues Jr. vs. Liu Ce

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Levi Rodrigues Jr. vs. Liu Ce – Transmisión: Paramount+ Kai Asakura vs. Aoriqileng | Peso gallo

– Horario: a continuación de Sumudaerji vs. Alex Perez

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Sumudaerji vs. Alex Perez – Transmisión: Paramount+ Denise Gomes vs. Yan Xiaonan | Peso femenino

– Horario: a continuación de Kai Asakura vs. Aoriqileng

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: a continuación de Kai Asakura vs. Aoriqileng – Transmisión: Paramount+ Song Yadong vs. Umar Nurmagomedov | Peso gallo

– Horario: a continuación de Denise Gomes vs. Yan Xiaonan

– Transmisión: Paramount+

En síntesis