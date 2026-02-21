Este sábado 21 de febrero se disputan cinco partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026. Uno de estos encuentros tiene como protagonistas a Club León y a Santos Laguna, que se enfrentan en el Estadio León a partir de las 19:00hs (CDMX).

Es un duelo entre dos de los peores equipos de la Liga MX en la actualidad. Aunque ya parece difícil que alguno de los dos llegue a aspirar a la Liguilla o al Play-In, tanto Club León como Santos Laguna están muy necesitados de un triunfo.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido de este sábado 21 de febrero entre Club León y Santos Laguna no será transmitido en TV abierta y solo puede verse en México en exclusiva a través de la plataforma FOX One.

La actualidad de Club León y Santos Laguna

La Fiera se ubica 16° con 4 puntos en el Clausura 2026. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz lleva una racha negativa de tres derrotas consecutivas luego de perder con Tigres, Querétaro y Rayados. La única victoria de León fue en la primera fecha por 2-1 ante Cruz Azul.

Por su parte, Santos Laguna está último en la clasificación con tan solo 1 punto en las seis jornadas disputadas. Francisco Rodríguez dejó de ser el entrenador de los Laguneros tras la derrota con Mazatlán y quien lo reemplazó es Omar Tapia, el ex director de las Fuerzas Básicas del Club.

En síntesis

El partido entre Club León y Santos inicia a las 19:00hs del 21 de febrero.

La transmisión en México será exclusiva por la plataforma FOX One, sin televisión abierta.

Omar Tapia debuta como entrenador de Santos Laguna tras la salida de Francisco Rodríguez.