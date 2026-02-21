Es tendencia:
¿Club León vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Club León y Santos Laguna se enfrentan este sábado 21 de febrero en un duelo de necesitados. La información de cómo ver el partido.

Por Patricio Hechem

Club León y Santos Laguna se enfrentan en la Liga MX

Este sábado 21 de febrero se disputan cinco partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026. Uno de estos encuentros tiene como protagonistas a Club León y a Santos Laguna, que se enfrentan en el Estadio León a partir de las 19:00hs (CDMX).

Es un duelo entre dos de los peores equipos de la Liga MX en la actualidad. Aunque ya parece difícil que alguno de los dos llegue a aspirar a la Liguilla o al Play-In, tanto Club León como Santos Laguna están muy necesitados de un triunfo.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido de este sábado 21 de febrero entre Club León y Santos Laguna no será transmitido en TV abierta y solo puede verse en México en exclusiva a través de la plataforma FOX One.

La actualidad de Club León y Santos Laguna

La Fiera se ubica 16° con 4 puntos en el Clausura 2026. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz lleva una racha negativa de tres derrotas consecutivas luego de perder con Tigres, Querétaro y Rayados. La única victoria de León fue en la primera fecha por 2-1 ante Cruz Azul.

Por su parte, Santos Laguna está último en la clasificación con tan solo 1 punto en las seis jornadas disputadas. Francisco Rodríguez dejó de ser el entrenador de los Laguneros tras la derrota con Mazatlán y quien lo reemplazó es Omar Tapia, el ex director de las Fuerzas Básicas del Club.

En síntesis

  • El partido entre Club León y Santos inicia a las 19:00hs del 21 de febrero.
  • La transmisión en México será exclusiva por la plataforma FOX One, sin televisión abierta.
  • Omar Tapia debuta como entrenador de Santos Laguna tras la salida de Francisco Rodríguez.
Patricio Hechem
