Quién pelea HOY sábado 5 de septiembre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Este sábado 5 de septiembre, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.

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Los protagonistas más importantes del día serán Salahdine Parnasse y Dan Hooker. El debutando y el ubicado en el puesto 10 del ranking del peso ligero, respectivamente, ponen en juego el futuro de la división de las 155 libras. El francés sabe que tiene una oportunidad enorme de ingresar por la puerta grande a la compañía, mientras que el experimentado buscará recordar que hay niveles.

Al tratarse de una velada que se llevará a cabo en Francia, los horarios serán un tanto distintos a lo que están acostumbrados de las artes marciales mixtas. Por ese motivo, la jornada se desarrollará en la mañana y mediodía de Latinoamérica y en la tarde-noche europea.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 10:00hs del Centro de México, las 11:00hs en Bogotá y las 13:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 5 de septiembre en UFC:

Sofia Montenegro vs. Delphine Benouaich | Peso paja femenino

– Horario: 10:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso paja femenino – Horario: 10:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Luis Felipe Dias vs. Matthieu Duclos | Peso medio

– Horario: a continuación de Sofia Montenegro vs. Delphine Benouaich

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Sofia Montenegro vs. Delphine Benouaich – Transmisión: Paramount+ Klaudia Sygula vs. Nora Cornolle | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de Luis Felipe Dias vs. Matthieu Duclos

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de Luis Felipe Dias vs. Matthieu Duclos – Transmisión: Paramount+ Fabia Sintes vs. Michael Aljarouj | Peso mosca

– Horario: a continuación de Klaudia Sygula vs. Nora Cornolle

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Klaudia Sygula vs. Nora Cornolle – Transmisión: Paramount+ Pavel Andrusca vs. Nathaniel Wood | Peso pluma

– Horario: a continuación de Fabia Sintes vs. Michael Aljarouj

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Fabia Sintes vs. Michael Aljarouj – Transmisión: Paramount+ Modestas Bukauskas vs. Oumar Sy | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Pavel Andrusca vs. Nathaniel Wood

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Pavel Andrusca vs. Nathaniel Wood – Transmisión: Paramount+ Ryan Spann vs. Mario Pinto | Peso pesado

– Horario: a continuación de Modestas Bukauskas vs. Oumar Sy

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Modestas Bukauskas vs. Oumar Sy – Transmisión: Paramount+ Felipe Lima vs. Morgan Charriere | Peso pluma

– Horario: a continuación de Ryan Spann vs. Mario Pinto

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Ryan Spann vs. Mario Pinto – Transmisión: Paramount+ Muhammad Naimov vs. Losene Keita | Peso pluma

– Horario: a continuación de Felipe Lima vs. Morgan Charriere

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Felipe Lima vs. Morgan Charriere – Transmisión: Paramount+ Trevor Peek vs. Kurtis Campbell | Peso pluma

– Horario: a continuación de Muhammad Naimov vs. Losene Keita

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Muhammad Naimov vs. Losene Keita – Transmisión: Paramount+ Punahele Soriano vs. Daniil Donchenko | Peso welter

– Horario: a continuación de Trevor Peek vs. Kurtis Campbell

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Trevor Peek vs. Kurtis Campbell – Transmisión: Paramount+ Nursulton Ruziboev vs. Michael Venom Page | Peso medio

– Horario: a continuación de Punahele Soriano vs. Daniil Donchenko

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Punahele Soriano vs. Daniil Donchenko – Transmisión: Paramount+ Axel Sola vs. Farès Ziam | Peso ligero

– Horario: a continuación de Nursulton Ruziboev vs. Michael Venom Page

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Nursulton Ruziboev vs. Michael Venom Page – Transmisión: Paramount+ Salahdine Parnasse vs. Dan Hooker | Peso ligero

– Horario: a continuación de Axel Sola vs. Farès Ziam

– Transmisión: Paramount+

En síntesis