Quién pelea HOY sábado 6 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El mes de septiembre en UFC comienza fuerte. Con uno de los platos principales sobre la mesa, la acción desembarca en París con una velada plagada de locales y una pelea que servirá para definir grandes cosas para el futuro. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que disfrutes de la jornada.

Los protagonistas principales del día serán Nassourdine Imavov y Caio Borralho. Ranqueados número 2 y 7, respectivamente, en el peso mediano, el francés y el brasileño intentarán conseguir un triunfo que sea capaz de demostrarle a la compañía que ya están listos para obtener una oportunidad titular y ser los próximos en desafiar al reciente campeón, Khamzat Chimaev.

Al ser una división que está en tiempos de recambio, la victoria se transforma en un resultado de vital importancia para ambos. Tanto Imavov como Borralho saben que cuentan con una posibilidad única, hecho que termina por conformar una pelea explosiva que suma grandes posibilidades de no llegar al campanazo final.

Al tratarse de un lugar poco habitual, ya que la gran mayoría de las jornadas se desarrollan en Estados Unidos, en este caso habrá que cambiar el reloj. La acción comenzará a las 10:00hs del Centro de México, 11:00hs en Bogotá y 13:00hs de Buenos Aires. Toda la cartelera podrá ser seguidamente mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+.

Las peleas más destacadas del sábado 6 de septiembre en UFC: