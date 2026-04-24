UFC es una empresa muy grande, líder en artes marciales mixtas alrededor del mundo. Los mejores luchadores del planeta se presentan en este octágono cada fin de semana con el objetivo de conseguir el cinturón más deseado. Claro, detrás de todo el show hay varios cerebros encargados de darle vida al espectáculo y uno de ellos, particularmente, es millonario a niveles desconocidos.

Publicidad

Ari Emanuel es el dueño de UFC. El empresario llegó al deporte en 2016, cuando realizó una compra de la compañía a través de su empresa Endeavor, quien compró Ultimate Fighting Championship a cambio de 4.200 millones de dólares. En 2023, fundó TKO Group Holdings, empresa que también tiene en su poder a la WWE.

Ari Emanuel trabaja en conjunto con Dana White. (GETTY IMAGES)

La impresionante fortuna del dueño de UFC

Tras conocer el camino de Emanuel para convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la actualidad, hay que hablar de números exactos. En primera instancia, las ganancias de Ari llegaron a los 18 millones de dólares en 2024, pero el enorme crecimiento de la empresa le permitió alcanzar los 67 millones en el presente.

Publicidad

¿Cómo se alcanza esta cifra estratosférica? Fácil… Para Ari. Se trata de 3 millones de salario base, poco más de 11 millones en bonificaciones y 43 en premios en acciones. A su vez, el resto de la fortuna de Emanuel se completa con incentivos adicionales que le dan forma a una vida empresarial completamente exitosa.

Mientras los aficionados cuestionan día a día el rumbo de la compañía por el nivel que ofrece en sus carteleras, lo cierto es que la venta de los derechos televisivos a Paramount+ y un acumulado de aficionados que crece año tras año a lo largo del mundo terminan dando los réditos esperados a nivel económico.

En síntesis

Ari Emanuel , dueño de UFC, adquirió la compañía en 2016 por 4.200 millones de dólares .

, dueño de UFC, adquirió la compañía en 2016 por . Las ganancias anuales de Emanuel escalaron de 18 millones en 2024 a 67 millones actualmente .

escalaron de 18 millones en 2024 a . El paquete salarial incluye 3 millones de sueldo base y 43 millones en premios accionarios.