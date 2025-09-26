Pasó el Mundial de Clubes 2025 y ya inició para todos los clubes la carrera para clasificarse a la edición 2029, que aún no tiene sede confirmada. Pese a la lejanía del torneo, desde ahora los equipos empiezan a sumar puntos para los Ranking en caso de no poder ser campeones, algo que les daría el boleto de manera automática.

ver también ¡Insólito! Donald Trump confesó que se quedó con el trofeo original del Mundial de Clubes

Por eso, cada partido cuenta para los participantes ya que, cuanto más triunfos y partidos jueguen, más puntos suman para el ranking que definirá a los clasificados en esta modalidad. CONMEBOL es una confederación que más tarde avanzó en esta cuestión.

Y es que en este caso, recién con la edición 2025 de la Copa Libertadores empezaron a computar los puntos. De momento Palmeiras con 40 y Racing Club con 34 unidades lideran la tabla, adjudicándose de momento los dos boletos que Sudamérica tiene para el torneo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Lógicamente, en caso que sean campeones o que otros argentinos o brasileños ganen al menos dos trofeos, los cupos se anularán para ellos vía ranking y pasará a otros equipos y países la clasificación. Por eso es importante, más allá de no estar en zona de clasificación, estar lo más cerca posible.

Saliendo de Argentina y Brasil, Liga de Quito de Ecuador figura con 32 puntos, que sigue en carrera por haber clasificado a Semifinales. Peñarol de Uruguay aparece con 20 puntos, aunque ya no sumará por este año porque fue eliminado en Octavos de Final por la Academia.

Publicidad

Publicidad

ver también El dinero que FIFA le exige a Chelsea después de ser campeón del Mundial de Clubes 2025

¿Cuáles son los clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento?

De momento, existen apenas 4 clubes de 32 clasificados para el certamen mundialista del 2029. Todos campeones continentales: Cruz Azul de México por obtener la Concachampions 2025, PSG de Francia por haber ganado la UEFA Champions League 2024-25, Al-Ahli de Arabia Saudia por la AFC Champions League 2024-25 y FC Pyramids de Egipto por haber conquistado la CAF Champions League 2024-25.