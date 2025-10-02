El camino rumbo al Mundial de Clubes 2029 ya arrancó y, si bien aún no está definida su sede, todos los equipos quieren estar en una competencia que arrancó sin mucha atención de medios y aficionados pero terminó siendo un éxito rotundo para la FIFA.

Ahora, envalentonados por esta experiencia, el ente del futbol mundial va por más. Acorde a la información del diario británico The Times, la FIFA está planeando la ampliación de cupos del torneo. La organización quiere evitar que grandes equipos, varios campeones del último curso, se pierdan la cita.

Los casos más resonantes son los de Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España y Napoli de Italia, todos ganadores de su liga pero que por una cuestión de cupos no pudieron dar el presente en el torneo. De esa manera, más equipos importante le darían mayor visibilidad en los medio y seguimiento de los aficionados.

El ente mundial vería con buenos ojos que el torneo se ampliara a 48 equipos y se disputara cada dos años, pero la UEFA se opone a ambas propuestas. Por el momento es solo un deseo pero seguramente en las próximas reuniones del Consejo de FIFA se pondrán en discusión.

Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, confirmó este miércoles en Londres que hablarán con la UEFA y con la ECA sobre el futuro del torneo y que se tomarán las decisiones que se consideren adecuadas para continuar con el “gran éxito” que fue la primera edición celebrada este año.

¿Cuáles son los clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento?

De momento, existen apenas 4 clubes de 32 clasificados para el certamen mundialista del 2029. Todos campeones continentales: Cruz Azul de México por obtener la Concachampions 2025, PSG de Francia por haber ganado la UEFA Champions League 2024-25, Al-Ahli de Arabia Saudia por la AFC Champions League 2024-25 y FC Pyramids de Egipto por haber conquistado la CAF Champions League 2024-25.

