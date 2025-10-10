Se han arrancado a transitar los últimos días de este Mundial Sub-20 2025, en busca de conocer quién será el campeón de la nueva edición. Muchos equipos han quedado en el camino, y los que han sobrevivido todos son grandes candidatos a conquistar el título. Este fin de semana se desarrollarán los cuartos de final del evento mundialista de selecciones juveniles.

Como precisamente han quedado en carrera todos conjuntos que pueden ser ‘favoritos’, muy probablemente los cruces sean parejos, y varios de ellos podrían terminar igualados al cabo de los noventa minutos. En ese sentido, FIFA tiene un criterio establecido para los empates en tiempo regular, y la definición de los clasificados a las posteriores semifinales.

En esta próxima instancia de la Copa del Mundo juvenil, en caso de que un juego termine en tablas, se desigualará con una prórroga de treinta minutos, dividida en dos tiempos de quince con un entretiempo de cinco para descansar. En caso de persistir la igualdad tras el alargue, allí sí se desembocará en una tanda de penales hasta conocer al ganador del partido.

¿Cuáles son los clasificados a cuartos de final del Mundial Sub-20 2025?

Estos son los ocho seleccionados que participarán de esta ronda del torneo en busca de los cuatro boletos a semifinales:

España: eliminó a Ucrania en octavos de final (1-0)

eliminó a Ucrania en octavos de final (1-0) Colombia: eliminó a Sudáfrica en octavos de final (3-1)

eliminó a Sudáfrica en octavos de final (3-1) México: eliminó a Chile en octavos de final (4-1)

eliminó a Chile en octavos de final (4-1) Argentina: eliminó a Nigeria en octavos de final (4-0)

eliminó a Nigeria en octavos de final (4-0) Estados Unidos: eliminó a Italia en octavos de final (3-0)

eliminó a Italia en octavos de final (3-0) Marruecos: eliminó a Corea del Sur en octavos de final (2-1)

eliminó a Corea del Sur en octavos de final (2-1) Noruega: eliminó a Paraguay en octavos de final (1-0)

eliminó a Paraguay en octavos de final (1-0) Francia: eliminó a Japón en octavos de final (1-0)

Como se puede observar, a esta instancia han llegado cuatro equipos de América, tres de Europa, uno de África y ninguno de los otros dos continentes restantes.

¿Cuándo comienzan los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025?

Esta nueva ronda de la fase eliminatoria del certamen de la FIFA dará inicio este sábado 11 de octubre por la tarde. España y Colombia serán los encargados de dar comienzo a los cuartos de final, cuando se vean las caras desde las 14.00 hora CDMX, por el primero de los cruces de esta instancia. En el segundo turno, jugarán México y Argentina.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025?

Estos son los cruces con sus respectivos días, horarios y transmisiones para esta nueva instancia decisiva de la competencia:

Sábado 11 de octubre:

España vs. Colombia: 14.00 horas por TUDN y ViX Premium.

14.00 horas por TUDN y ViX Premium. México vs. Argentina: 17.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Domingo 12 de octubre:

Estados Unidos vs. Marruecos: 14.00 horas (sin TV en México).

14.00 horas (sin TV en México). Noruega vs. Francia: 17.00 horas por ViX Premium.

Para mantener un orden con la definición de la siguiente ronda del Mundial Sub-20, se colocaron en el mismo día los enfrentamientos de la misma llave: los dos ganadores del sábado se enfrentarán entre sí en la primera semifinal, mientras que los dos ganadores del domingo chocarán entre sí en la segunda semifinal.