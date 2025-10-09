Cada vez falta menos para el pitazo inicial del árbitro que dé comienzo al juego entre México y Argentina, cuyas selecciones juveniles se verán las caras dentro de lo que serán los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. El ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’ superaron sus respectivas llaves, y reeditarán un enfrentamiento histórico que ya se jugó varias veces en este torneo.

Publicidad

Publicidad

En estos días previos al desarrollo del juego que defina el primer boleto a semifinales de la competencia, muchos protagonistas han alzado su voz brindando opiniones, puntos de vista y pálpitos de lo que pueda suceder en este choque esperado por todos, donde uno continuará en carrera y envalentonado y otro será eliminado y quedará golpeado.

En este contexto, más que en televisión, radio y en los medios de comunicación tradicionales, donde más se puso en tela de discusión el México-Argentina ha sido en el mundo virtual. Las redes sociales, con sus respectivos actores, han dado su parecer y abierto nuevos canales de conversación y debate en torno al juego de cuartos de final entre selecciones.

ver también Imbatibles: la racha de Argentina Sub-20 que alerta a México para los cuartos de final del Mundial

Por el lado del conjunto albiceleste, el streamer argentino del momento, Davoo Xeneize, fue interpelado sobre este próximo encuentro del Mundial Sub-20. En un ‘vivo’ junto a La Cobra, otro reconocido youtuber de aquel país, el ‘influencer futbolero fanático de Boca Juniors opinó del cruce con el ‘Tri’ y sorprendió a sus oyentes y seguidores más cercanos.

Publicidad

Publicidad

“Lo vi a México contra Chile y me asustó un poco. ¿Si tengo miedo? Y… juegan bien. Hay uno que tiene 16 años que juega en Xolos de Tijuana, creo que es (Gilberto) Mora, ese chabón tiene pinta de ser el nuevo Messi”, le respondió Davoo a La Cobra, en un stream en el canal de Twitch del simpatizante argentino del equipo azul y oro. Con preocupación, anticipó que no será un duelo sencilo para su país.

Davoo Xeneize, más allá de ser un simple espectador y aficionado del futbol, por la popularidad que ha ganado por su regularidad y constancia en su tarea, se ha convertido en un formador de opinión en la nueva generación de consumidores de redes sociales, al punto que a muchos chicos les interesa escuchar qué tiene para decir sobre distintos tópicos, en este caso del México-Argentina del Mundial Sub-20.

Publicidad

Publicidad