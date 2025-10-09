La Selección Mexicana no tendrá ‘un rival más’ en su ilusión de ser campeón del Mundial Sub-20: no sólo se medirá frente a frente ante un contrincante con el que tiene mucha historia, sino también, a un oponente muy bien trabajado, que sabe a lo que juega y tiene un estilo de juego claramente definido que le ha dado grandes resulados.

El ‘Tri’ viene teniendo una altamente positiva participación en el torneo de selecciones juveniles, pero tendrá que desempeñarse al 110% de sus facultades si quiere eliminar a Argentina y seguir con vida. La ‘Albiceleste’ será su siguiente obstáculo a sobrepasar, y lo cruzará este sábado por la tarde por los cuartos de final del certamen.

A Argentina se le tiene siempre un respeto extra por su historia como seleccionado y por la jerarquía que suelen tener sus jugadores. Sin embargo, actualmente combina un cuerpo técnico de elite con un grupo de futbolistas de calidad top, que los vuelven un contrincante mucho más peligroso, no solo con una alineación fuerte sino también con suplentes que juegan en Europa.

Esas variantes con las que cuenta Diego Placente, entrenador del conjunto celeste y blanco, le han permitido acumular una histórica racha positiva de resultados, que continuó en el Mundial Sub-20 y continúa vigente en la previa del cruce con México. El ‘Tri’ tiene la posibilidad de ponerle fin a una extensa colección de triunfos de su siguiente contendiente.

El combinado sudamericano juvenil lleva ¡11 victorias consecutivas! entre todas las competencias, cuatro de las cuales se produjeron en esta Copa del Mundo. En lo que va de esta edición 2025, Argentina ganó todos y cada uno de sus partidos y sostuvo la actualidad favorable con la que arribó a la competencia intercontinental de la FIFA.

Los once triunfos al hilo de la Selección Argentina Sub-20: