La Selección Argentina ultima detalles para afrontar su desafío más complejo en lo que va de su participación en el Mundial Sub-20: este sábado, el subcampeón de Sudamérica buscará un pasaje a las semifinales del torneo cuando se mida ante México, la gran revelación del campeonato intercontinental de la FIFA hasta el momento.

Para el conjunto albiceleste, se trata de una prueba complicada y su cuerpo técnico le ha mostrado mucho respeto a la Selección Mexicana. Su entrenador es consciente que se enfrenta a una de las mejores camadas del ‘Tri’ de los últimos tiempos, y por eso prepara una carta especial para intentar superar esta parada de altísima dificultad.

Pese a que viene de completar una soberbia actuación con goleada ante Nigeria, Diego Placente tiene en mente realizar un cambio importante en el once inicial para el juego de cuartos de final. Considerando la diferencia de jerarquía entre México y los africanos, el estratega del elenco sudamericano contempla una modificación en el ataque.

Según reveló la señal de DSports, con los derechos de transmisión del Mundial Sub-20, Gianluca Prestianni es el ‘tapado’ de Argentina para enfrentar al ‘Tri’ en el Estadio Julio Martínez Pradanos. El delantero de 19 años que juega en el Benfica de Portugal, se metería en el primer equipo en lugar de Ian Subiabre, el juvenil de River Plate.

Gianluca Prestianni se mete en el equipo ante México [Foto: Getty]

La inclusión de Prestianni en la escuadra titular de la ‘Albiceleste’ se impone como una sorpresa ya que no fue de la partida en ninguno de los cuatro juegos anteriores de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo: en todos ellos sumó minutos, pero siempre ingresando en el complemento. Ahora que se juega la clasificación, le toca una oportunidad importantísima.

ver también Popular streamer argentino reacciona al cruce con México en el Mundial Sub-20: “Tienen al nuevo Messi”

Con la modificación del atacante de Benfica por Subiabre, la alineación que se perfila a salir al campo de juego en el equipo de Diego Placente sería la siguiente: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado, Tomás Pérez; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo.

