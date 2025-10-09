Otro resultado sorpresivo tuvo lugar en los octavos de final del Mundial Sub-20: en una actuación sin atenuantes, Estados Unidos goleó por 3-0 a Italia y eliminó a los europeos de la competencia tempranamente. Los ‘Stars and Stripes’ ya habían vapuleado a Francia en fase de grupos, y volvieron a llevarse puestos a otra potencia del Viejo Continente.

La paliza del conjunto norteamericano tuvo como protagonista a Benjamín Cremaschi, mediocampista ofensivo que eligió a Estados Unidos pero también puede representar a Argentina. El joven volante convirtió un doblete en el triunfo de su equipo ante la ‘Azzurra’, clave para lograr la clasificación a los cuartos de final de esta Copa del Mundo.

El mediocentro de 20 años de edad, categoría 2005, fue el encargado de marcar el 1-0 y el 3-0 de Estados Unidos: primero estando atento al rebote en un tiro de esquina, empujando debajo del arco un mal despeje del portero italiano, y luego, definiendo con una vaselina por encima del guardameta un contraataque letal sobre el final del juego para liquidar todo.

Benjamín Cremaschi, capitán y goleador de Estados Unidos.

Cremaschi atraviesa meses muy agradables en lo personal y en lo profesional: previo a este gran momento que vive en el Mundial Sub-20 con Estados Unidos, se transformó en nuevo jugador del Parma de Italia, poniendo fin a su etapa en Inter Miami y dando un salto importante en su carrera. Hoy, brilla vistiendo los colores blancos, rojos y azules.

Gracias a sus nuevas conquistas con la selección juvenil, Benjamín trepó a lo más alto de la tabla de anotadores y es el máximo artillero del torneo intercontinental de la FIFA: suma 5 tantos en cuatro partidos en lo que va del campeonato mundial (tres ante Nueva Caledonia y dos ante Italia), además de dos asistencias (también ante Caledonia).

La tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025, con Cremaschi a la cabeza:

El primer gol de Benjamín Cremaschi en Estados Unidos vs. Italia:

El segundo gol de Benjamín Cremaschi en Estados Unidos vs. Italia: