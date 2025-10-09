Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 tras el doblete de Benjamín Cremaschi ante Italia

El argentino-estadounidense marcó para los 'Stars and Stripes' y agitó la discusión en la lista de máximos artilleros.

Por Martín Zajic

Cremaschi quiere ser campeón de goleo.
Otro resultado sorpresivo tuvo lugar en los octavos de final del Mundial Sub-20: en una actuación sin atenuantes, Estados Unidos goleó por 3-0 a Italia y eliminó a los europeos de la competencia tempranamente. Los ‘Stars and Stripes’ ya habían vapuleado a Francia en fase de grupos, y volvieron a llevarse puestos a otra potencia del Viejo Continente.

La paliza del conjunto norteamericano tuvo como protagonista a Benjamín Cremaschi, mediocampista ofensivo que eligió a Estados Unidos pero también puede representar a Argentina. El joven volante convirtió un doblete en el triunfo de su equipo ante la ‘Azzurra’, clave para lograr la clasificación a los cuartos de final de esta Copa del Mundo.

El mediocentro de 20 años de edad, categoría 2005, fue el encargado de marcar el 1-0 y el 3-0 de Estados Unidos: primero estando atento al rebote en un tiro de esquina, empujando debajo del arco un mal despeje del portero italiano, y luego, definiendo con una vaselina por encima del guardameta un contraataque letal sobre el final del juego para liquidar todo.

Benjamín Cremaschi, capitán y goleador de Estados Unidos.

Cremaschi atraviesa meses muy agradables en lo personal y en lo profesional: previo a este gran momento que vive en el Mundial Sub-20 con Estados Unidos, se transformó en nuevo jugador del Parma de Italia, poniendo fin a su etapa en Inter Miami y dando un salto importante en su carrera. Hoy, brilla vistiendo los colores blancos, rojos y azules.

Gracias a sus nuevas conquistas con la selección juvenil, Benjamín trepó a lo más alto de la tabla de anotadores y es el máximo artillero del torneo intercontinental de la FIFA: suma 5 tantos en cuatro partidos en lo que va del campeonato mundial (tres ante Nueva Caledonia y dos ante Italia), además de dos asistencias (también ante Caledonia).

La tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025, con Cremaschi a la cabeza:

El primer gol de Benjamín Cremaschi en Estados Unidos vs. Italia:

El segundo gol de Benjamín Cremaschi en Estados Unidos vs. Italia:

martín zajic
