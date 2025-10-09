Este sábado por la tarde tendrá lugar el cruce más esperado por todos en el Mundial Sub-20: en la capital chilena de Santiago, el Estadio Julio Martínez Pradanos será el anfitrión de un juego histórico entre México y Argentina, que chocarán entre sí en busca del boleto a las semifinales de esta edición 2025 del torneo de selecciones.

En la previa del partido entre el ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’, muchos aficionados de la escuadra sudamericana le bajaron el precio al encuentro, recordando que “el importante era en Qatar” (haciendo alusión al enfrentamiento de las selecciones mayores en el Mundial 2022, que ganó Argentina por 2-0). Sin embargo, sus autoridades no piensan del mismo modo.

En las últimas horas, la AFA (Asociación del Fútbol Argentina) tomó una decisión que resalta el envergadura del compromiso que se viene en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20. Para quienes llevan las riendas del futbol local albiceleste y de las selecciones juveniles de aquel país, el juego del sábado es trascendental, pese a la opinión pública.

De acuerdo a lo comunicado por la propia entidad en redes sociales, se acordó reprogramar los partidos de la Liga Argentina que se iban a jugar en ese horario, para que no se superpongan con el encuentro ante México, y que de este modo todo el país pudiese seguir al instante el choque del Mundial Sub-20 sin desenfocar la atención en otros cotejos de la jornada.

Claudio Tapia, presidente de AFA, impulsó la iniciativa [Foto: Getty]

Según la bajada de línea oficial de las autoridades, la intención de la organización gubernamental es “seguir apoyando el fútbol formativo de nuestro país” y que los fanáticos se adentren todavía más en el apoyo y compañía de las selecciones juveniles y no solo en la Mayor. Con esta búsqueda, se intentará que el ‘rating’ televisivo aumente y que los jugadores cuenten con mayor respaldo, cariño y fuerza a la distancia.

Ante tales circunstancias, la AFA postergó el Vélez-Rosario Central y el Belgrano-Estudiantes de la Plata a las 22.15 horas (se jugaba 21.15 y ‘se pisaba’ con el Argentina vs. México), y adelantó el Gimnasia de La Plata-Talleres de Córdoba y Banfield-Racing a las 16 y 18 horas (se jugaban a las 16.45 y 19 horas respectivamente, e iban a impedir poner el foco en el partido de la Sub-20).

El anuncio de la AFA sobre el Argentina-México del Mundial Sub 20: