Las alineaciones de Argentina vs. Marruecos por la Final del Mundial Sub-20

Menos de un mes desde el comienzo del torneo, este domingo 19 de octubre se disputa la gran final del Mundial Sub-20. Argentina y Marruecos se enfrentan en el partido decisivo, el cual comienza a las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Chile.

Con respecto a la Albiceleste, Argentina llegó hasta la final luego de ganarle por 1-0 a Colombia en la semifinal. El equipo sudamericano ganó los seis partidos que disputó en el Mundial Sub-20 y busca lograr su séptima estrella mundial en este tipo de competición.

Por su parte, Marruecos alcanzó el partido decisivo después de derrotar a Francia en la tanda de penales en la semifinal. La selección africana solo sufrió una caída en el Mundial Sub-20 y fue justamente ante México en la tercera jornada de la fase de grupos.

La probable alineación de Argentina

Santino Barbi

Dylan Gorosito

Tobías Ramírez

Tomás Pérez

Juan Villalba

Julio Soler

Milton Delgado

Valentino Acuña

Gianluca Prestianni

Maher Carrizo

Alejo Sarco

La probable alineación de Marruecos