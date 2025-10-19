Las alineaciones de Argentina vs. Marruecos por la Final del Mundial Sub-20

Menos de un mes desde el comienzo del torneo, este domingo 19 de octubre se disputa la gran final del Mundial Sub-20. Argentina y Marruecos se enfrentan en el partido decisivo, el cual comienza a las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Chile.
Con respecto a la Albiceleste, Argentina llegó hasta la final luego de ganarle por 1-0 a Colombia en la semifinal. El equipo sudamericano ganó los seis partidos que disputó en el Mundial Sub-20 y busca lograr su séptima estrella mundial en este tipo de competición.
Por su parte, Marruecos alcanzó el partido decisivo después de derrotar a Francia en la tanda de penales en la semifinal. La selección africana solo sufrió una caída en el Mundial Sub-20 y fue justamente ante México en la tercera jornada de la fase de grupos.
La probable alineación de Argentina
- Santino Barbi
- Dylan Gorosito
- Tobías Ramírez
- Tomás Pérez
- Juan Villalba
- Julio Soler
- Milton Delgado
- Valentino Acuña
- Gianluca Prestianni
- Maher Carrizo
- Alejo Sarco
La probable alineación de Marruecos
- Yanis Benchaouch
- Taha Majni
- Ismael Baouf
- Imsail Bakhty
- Fouad Zahouani
- Naim Byar
- Yassine Khalifi
- Othmane Maamma
- Hossam Essadak
- Gessime Yassine
- Yassir Zabiri