Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Las alineaciones de Argentina vs. Marruecos por la Final del Mundial Sub-20

Argentina y Marruecos se enfrentan este domingo por el título. Las alineaciones de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Argentina y Marruecos se enfrentan en el Mundial Sub-20
© JAM MediaArgentina y Marruecos se enfrentan en el Mundial Sub-20

Menos de un mes desde el comienzo del torneo, este domingo 19 de octubre se disputa la gran final del Mundial Sub-20. Argentina y Marruecos se enfrentan en el partido decisivo, el cual comienza a las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Chile.

Publicidad

Con respecto a la Albiceleste, Argentina llegó hasta la final luego de ganarle por 1-0 a Colombia en la semifinal. El equipo sudamericano ganó los seis partidos que disputó en el Mundial Sub-20 y busca lograr su séptima estrella mundial en este tipo de competición.

Por su parte, Marruecos alcanzó el partido decisivo después de derrotar a Francia en la tanda de penales en la semifinal. La selección africana solo sufrió una caída en el Mundial Sub-20 y fue justamente ante México en la tercera jornada de la fase de grupos.

La probable alineación de Argentina

  • Santino Barbi
  • Dylan Gorosito
  • Tobías Ramírez
  • Tomás Pérez
  • Juan Villalba
  • Julio Soler
  • Milton Delgado
  • Valentino Acuña
  • Gianluca Prestianni
  • Maher Carrizo
  • Alejo Sarco
Publicidad

La probable alineación de Marruecos

  • Yanis Benchaouch
  • Taha Majni
  • Ismael Baouf
  • Imsail Bakhty
  • Fouad Zahouani
  • Naim Byar
  • Yassine Khalifi
  • Othmane Maamma
  • Hossam Essadak
  • Gessime Yassine
  • Yassir Zabiri
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿A qué hora juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20?
Mundial Sub 20

¿A qué hora juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20?

Precio de campeón: la excesiva suma que cobra Argentina a cada selección que enfrenta en amistosos
Futbol Internacional

Precio de campeón: la excesiva suma que cobra Argentina a cada selección que enfrenta en amistosos

¿Quién es Maurizio Mariani, el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20?
Mundial Sub 20

¿Quién es Maurizio Mariani, el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20?

Óscar de la Hoya tundió a Dana White, presidente de UFC
Boxeo

Óscar de la Hoya tundió a Dana White, presidente de UFC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo