¿A qué hora juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

Después de semanas a puro futbol, el Mundial Sub-20 de Chile está llegando a su fin. Este domingo se definirá al campeón de la competición internacional entre Argentina y Marruecos. El encuentro se disputará a las 17:00 hs de la CDMX y se espera un duelo con muchísimas emociones entre los dos mejores equipos que jugaron en el torneo que se jugó en Chile.

La Albiceleste buscará volver a consagrarse en la categoría después de varios años sin alcanzar una final. Por su parte, Marruecos intentará hacer historia levantando por primera vez el trofeo mundial. Ambos equipos demostraron un gran nivel a lo largo del certamen y llegan con la ilusión intacta de coronar un torneo perfecto.

¿Cómo llegan Argentina y Marruecos a la final?

El seleccionado argentino llega invicto tras ganar todos los partidos que disputó en el certamen. En semifinales despachó a Colombia y logró su clasificación a la final después de 18 años. En su debut, la Albiceleste venció 3-1 a Cuba sin problemas.

En la segunda jornada de la fase de grupos, volvieron a ser contundentes tras golear por 4-1 a Australia, mientras que en el último partido le ganaron 1-0 a Italia. Ya en octavos de final se vieron las caras con Nigeria y lo golearon por 4-1. En cuartos venció 2-0 a México y en semifinales 1-0 a Colombia.

Marruecos, por su parte, no llega invicto pero si mostrando un gran nivel. En su primer partido le ganaron por 2-0 a España. En su segunda participación vencieron por 2-1 a Brasil y en la última jornada cayeron 1-0 ante México dado que ya estaban clasificados.

En octavos de final ganaron y avanzaron tras ganarle por 2-1 a Corea del Sur. En cuartos eliminaron a Estados Unidos tras ganar por 3-1 y en semifinales igualaron 1-1 ante Francia y se llevaron el partido por 5-4 en los penales para estar en la final.

