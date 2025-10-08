Un enfrentamiento histórico tendrá lugar en instancias decisivas del Mundial Sub-20 2025: entre los encuentros programados para los cuartos de final de la competición, se destaca el partido que pondrá cara a cara a México y Argentina, dos potencias en el futbol mundial y con una rivalidad que se hará notar dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

El ‘Tri’ consiguió la clasificación a los cuartos de final gracias a eliminar a Chile, el dueño de casa, por medio de un contundente triunfo por 4-1. Por su parte, la ‘Albiceleste’ sacó pasaje a esta nueva ronda luego de dejar en el camino a Nigeria, a través de una abultada victoria por 4-0. Tras las respectivas goleadas, sólo uno seguirá en carrera.

El historial entre México y Argentina en Mundiales Sub-20:

A lo largo de la historia de este prestigioso campeonato de selecciones, se han medido en tres oportunidades, y Argentina le lleva un partido de ventaja a México: la ‘Albiceleste’ acumula dos triunfos ante su contrincante, mientras que el ‘Tri’ ha podido lograr una única victoria. Hasta el momento, no ha habido empates entre ambos. ¿Qué pasará en los cuartos de esta edición 2025?

México y Argentina se reencuentran en el Mundial Sub-20.

Publicidad

Publicidad

Todos los cruces entre Argentina y México en Mundiales Sub-20:

Los seleccionados se enfrentaron por primera vez en la Copa del Mundo 1999 de Nigeria, donde México se impuso por 4-1 ante Argentina, por los octavos de final. Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez (por duplicado) y Luis Ignacio González convirtieron para el ‘Tri’, y Luciano Galletti descontó para la ‘Albiceleste’.

Posteriormente, los contrincantes se volvieron a ver las caras en la Copa del Mundo 2007 de Canadá, donde Argentina venció por 1-0 a México en el marco de los cuartos de final del torneo intercontinental. Maximiliano Morález anotó el único tanto del juego para la clasificación del conjunto sudamericano.

Por tercera y última ocasión, los equipos se cruzaron entre sí en la Copa del Mundo 2011 de Colombia, donde Argentina le ganó por 1-0 a México dentro de la fase de grupos, en la zona que compartieron en el certamen, partido en el que la ‘Albiceleste’ se llevó la victoria gracias a la conquista de Erik Lamela.

Publicidad

Publicidad

ver también Gilberto Mora liquidó a Chile tras la goleada de México en el Mundial Sub-20: “Pues vamos a…”

¿Cuándo juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-20 2025?

El encuentro entre el ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’ se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 20.00 hora local (17.00 horas del Centro de México), en el Estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago, Chile, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. El juego se podrá sintonizar por las pantallas de TUDN, Nu9ve y ViX Premium.

ver también Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 tras la paliza de México ante Chile