Argentina y México tienen por delante una cita muy especial: en un duelo para alquilar balcones en Santiago de Chile, ambos seleccionados chocarán por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025: será un duelo “a muerte”, donde sólo uno podrá meterse entre los cuatro mejores del certamen y el otro quedará fuera de competencia.

Apenas quedó conformado este enfrentamiento de cuartos de final, se conoció una noticia impactante que golpea a la escuadra sudamericana: la ‘Albiceleste’ perderá a una de sus máximas figuras para enfrentar al ‘Tri’ el próximo sábado. Por lesión, no podrá jugar uno de los jugadores más destacados del equipo de Diego Placente.

Tras la clasificación de Argentina, se confirmó la baja de Álvaro Montoro, talentoso mediocampista ofensivo que milita en el Botafogo de Brasil. El joven enganche de apenas 18 años de edad, tuvo que salir sustituido en la goleada ante Nigeria, y al finalizar el encuentro se ratificó el peor diagnóstico físico para el ex Vélez.

Álvaro Montoro, la baja de última hora en Argentina [Foto: AFA]

El futbolista ofensivo del elenco celeste y blanco sufrió la fractura de la clavícula derecha, parte médico que salió a la luz hace instantes y que, por la inmediatez de plazos del Mundial Sub-20, lo hará perderse el compromiso ante la Selección Mexicana del fin de semana. Se encuentra internado en la Clínica Meds de Santiago para seguir siendo evaluado.

Álvaro Montoro había sido titular en todos los partidos del torneo hasta el momento, siendo de la partida en los cuatro triunfos en fila que consiguió la Selección Argentina: en el 3-1 ante Cuba, en el 4-1 ante Australia, en el 1-0 ante Italia y en el 4-0 ante Nigeria. Si bien no aportó gol o asistencia en esos juegos, había sido una pieza silenciosa clave para lograr las victorias.

Desafortunadamente para el juvenil del Botafogo, producto de esa problemática quedará marginado de todo lo que resta del Mundial Sub-20. Incluso si Argentina superase a México, tampoco podría disputar las semifinales ni la final. Su reemplazante se perfila para ser Gianluca Prestianni, desequilibrante atacante del Benfica de Portugal, también formado en Vélez.

