Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Bombazo: Argentina pierde a una estrella para el juego con México y todo el Mundial Sub-20

La 'Albiceleste' no podrá contar con un jugador importantísimo de cara a los cuartos de final ante el 'Tri'. Detalles.

Por Martín Zajic

Argentina sufre la baja de un futbolista clave.
© AFAArgentina sufre la baja de un futbolista clave.

Argentina y México tienen por delante una cita muy especial: en un duelo para alquilar balcones en Santiago de Chile, ambos seleccionados chocarán por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025: será un duelo “a muerte”, donde sólo uno podrá meterse entre los cuatro mejores del certamen y el otro quedará fuera de competencia.

Publicidad

Apenas quedó conformado este enfrentamiento de cuartos de final, se conoció una noticia impactante que golpea a la escuadra sudamericana: la ‘Albiceleste’ perderá a una de sus máximas figuras para enfrentar al ‘Tri’ el próximo sábado. Por lesión, no podrá jugar uno de los jugadores más destacados del equipo de Diego Placente.

Tras la clasificación de Argentina, se confirmó la baja de Álvaro Montoro, talentoso mediocampista ofensivo que milita en el Botafogo de Brasil. El joven enganche de apenas 18 años de edad, tuvo que salir sustituido en la goleada ante Nigeria, y al finalizar el encuentro se ratificó el peor diagnóstico físico para el ex Vélez.

Álvaro Montoro, la baja de última hora en Argentina [Foto: AFA]

Álvaro Montoro, la baja de última hora en Argentina [Foto: AFA]

Publicidad

El futbolista ofensivo del elenco celeste y blanco sufrió la fractura de la clavícula derecha, parte médico que salió a la luz hace instantes y que, por la inmediatez de plazos del Mundial Sub-20, lo hará perderse el compromiso ante la Selección Mexicana del fin de semana. Se encuentra internado en la Clínica Meds de Santiago para seguir siendo evaluado.

Álvaro Montoro había sido titular en todos los partidos del torneo hasta el momento, siendo de la partida en los cuatro triunfos en fila que consiguió la Selección Argentina: en el 3-1 ante Cuba, en el 4-1 ante Australia, en el 1-0 ante Italia y en el 4-0 ante Nigeria. Si bien no aportó gol o asistencia en esos juegos, había sido una pieza silenciosa clave para lograr las victorias.

El historial entre México y Argentina en Mundiales Sub-20: ¿cuántas veces se enfrentaron?

ver también

El historial entre México y Argentina en Mundiales Sub-20: ¿cuántas veces se enfrentaron?

Desafortunadamente para el juvenil del Botafogo, producto de esa problemática quedará marginado de todo lo que resta del Mundial Sub-20. Incluso si Argentina superase a México, tampoco podría disputar las semifinales ni la final. Su reemplazante se perfila para ser Gianluca Prestianni, desequilibrante atacante del Benfica de Portugal, también formado en Vélez.

Publicidad
Gilberto Mora liquidó a Chile tras la goleada de México en el Mundial Sub-20: “Pues vamos a…”

ver también

Gilberto Mora liquidó a Chile tras la goleada de México en el Mundial Sub-20: “Pues vamos a…”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
México y Argentina, otra vez cara a cara: el historial entre sí en los Mundiales Sub-20
Mundial Sub 20

México y Argentina, otra vez cara a cara: el historial entre sí en los Mundiales Sub-20

Diego Ochoa podría decir adiós al FC Juárez
Mundial Sub 20

Diego Ochoa podría decir adiós al FC Juárez

“Vamos a pelear por el título”: Gilberto Mora convencido de que México puede ganar el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

“Vamos a pelear por el título”: Gilberto Mora convencido de que México puede ganar el Mundial Sub 20

La advertencia de Al Horford a toda la NBA por el nivel de Curry
NBA

La advertencia de Al Horford a toda la NBA por el nivel de Curry

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo