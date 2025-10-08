La grieta histórica, profundizada en los últimos tiempos, entre México y Argentina, ha llevado a muchos protagonistas, no sólo aficionados, a caldear más de la cuenta una rivalidad que no sale de los 105 por 68 metros que mide el campo de juego de un estadio de futbol. Más y más voces han tenido lugar en este cruce de alta intensidad.

Sin embargo, así como hubo jugadores de la ‘Albiceleste’ que calentaron la previa del encuentro de cuartos de final del Mundial Sub-20 con testimonios picantes, otros mantuvieron el respeto para con sus próximos oponentes, poniendo los pies sobre la tierra. Entendiendo al ‘Tri’ como un seleccionado de los más tradicionales, también hubo palabras de elogio.

Uno de los que se distanció del debate insensato ha sido Julio Soler, capitán de la Selección Argentina, que sorprendió a todos con unas declaraciones muy maduras, contrarias a algunos de sus compañeros. El lateral izquierdo titular del conjunto de Diego Placente conversó públicamente como referente y dio la nota en la antesala del juego del sábado.

Julio Soler, el capitán argentino que envió flores a México.

“¿Si preferíamos a Chile antes que a México? No, la verdad que nos toca enfrentar a México y México tiene muchísima calidad, va a ser un honor poder enfrentarlos. ¿Gilberto Mora? No sé si es ‘la figura’ de México, porque no es que sólo él, sino que tienen muchísima calidad todos los chicos, como dije va a ser un honor poder enfrentarlos”, le comentó Julio Soler en exclusiva a Bolavip desde la ciudad de Santiago, palpitando los cuartos de final de este Mundial Sub-20.

Respecto a si Argentina es candidato ante la Selección Mexicana, el defensa nacido en Lanús no se quiso adelantar y mantuvo la cautela de cara al fin de semana. “Estamos para ir paso a paso, tenemos un grupo muy unido, un cuerpo técnico que nos da muchas herramientas, tenemos mucho para dar y ojalá podamos seguir así, un grupo unido y con alegría todos los días”, expresó el marcador de punta tras la goleada ante Nigeria.

Por último, siguiendo esta misma línea de no al conflicto, Julio Soler le puso paños fríos a la hostilidad de los fanáticos chilenos hacia Argentina y transmitió un mensaje de paz para los últimos días del Mundial. “Nosotros no nos tenemos que fijar en esas cosas, porque es normal, venimos a representar a nuestro país, no tenemos que sacar el foco de eso, el resto es parte del folklore del futbol, si no no tendría sentido creo yo; hay veces que la gente dice que hay pica, pero nos han tratado todos muy bien los chilenos y muy contentos por eso“, concluyó el futbolista del Bournemouth, que es compañero del mexicano Julián Araujo en los rojinegros del Reino Unido.

