Gilberto Mora dirá presente este martes en el partido de México ante Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20. Este será uno de los encuentros más importantes en la corta carrera de la joya de Xolos, quien viene brillando en este torneo con goles y grandes rendimientos.

Si bien está participando del Mundial Sub-20, Gilberto Mora ya es un jugador de la Selección Mexicana mayor y todo indica que el joven estará en la Copa del Mundo 2026. En este sentido, Javier Aguirre contó por qué prefirieron que la joya juegue este torneo en vez de ser convocado a la Fecha FIFA y le dio una recomendación a Xolos para su futuro.

“Tijuana y Jorge (Hank) no precisan en venderlo para sobrevivir… es más para llevar al chavo con mucho cuidado. Son chavos que no tienen precios, que lo puede pagar cualquier equipo turco, griego u holandés, lo mejor para él es buscar más allá de la lana y llevarlo bien a un equipo de Europa que le permita jugar“, dijo en un principio el ‘Vasco’ en una entrevista con TUDN.

Gilberto Mora durante el Mundial Sub-20 (JAM Media)

“A este chavo, en su día, quien decida, habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions. Tiene 16 años, le faltan 16 años de vida, cuatro Mundiales más para disfrutarlo, todos podemos ayudarlo”, agregó el entrenador de la Selección Mexicana.

¿Por qué el Mundial Sub-20?

Por otro lado, Javier Aguirre reveló por qué decidieron que Gilberto Mora juegue el Mundial Sub-20: “Se cuestiona por qué va a la Sub-20 y no a la Mayor, lo decidimos entre Andrés, Duilio y yo. Pensamos que era el siguiente escalón deportivo para él, lo más fácil para mí era ‘échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano’, pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le va a venir bien para entenderse con los chavos”.

“Aquí (Selección Mayor) es el niño y lo bromean, lo cuidan entre todos, es más visto como uno más, si se equivoca hay que señalarlo y regañarlo, ahí es su hábitat, a nivel internacional y lo que le viene, sería fantástico para todos, lo decidimos con calma”, añadió el Vasco acerca de la joya de Xolos.

Por último, Javier Aguirre llenó de elogios a Gilberto Mora y dijo que es un jugador distinto: “Es alguien diferente. No me tocó verlo jugar, pero ese talento diferente lo tuvo Benjamín Galindo. Ese tipo de jugador que sabe que hacer antes de que venga la pelota, que sabe ubicarse, que no rehúye el choque cuerpo a cuerpo, que con la pelota no son egoístas, son distintos, no nos sobran, este muchacho no tiene techo, es un diamante en bruto, hay que pulirlo bien, hay que llevarlo entre todos y proyectarlo a nivel internacional sin dudas“.