Fabián Estay dio a su favorito del partido entre México y Chile por el Mundial Sub-20: “Es superior”

Fabián Estay, chileno que jugó casi una década en la Liga MX, analizó qué cree que sucederá en el juego por los octavos de final.

Por Patricio Hechem

Fabián Estay, actual analista en Fox Sports
Fabián Estay, actual analista en Fox Sports

México y Chile se enfrentan este martes 7 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub-20. El partido, el cual comienza a las 17:00hs (CDMX), se espera que tenga un gran ambiente debido a que juega la selección local por un lugar en los cuartos de final.

El Tri llegó a esta instancia mostrando un buen rendimiento y sigue invicto, mientras que Chile perdió dos de sus tres partidos en la Fase de Grupos. Fabián Estay, chileno y actual analista en México, habló sobre el partido por el Mundial Sub-20 y manifestó que el conjunto dirigido por Eduardo Arce es favorito.

La desubicada burla de medio chileno a Gilberto Mora previo al Chile vs. México por el Mundial Sub-20

Fabián Estay analizó el partido

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que yo le veo mucho futuro. En esta Sub 20 de México hay tres o cuatro jugadores que levantan la mano como posibles jugadores para ir a un Mundial con la adulta. Te nombro a Montiel, el capitán, Mora que tiene 16 años, el central Ochoa y Obed, que juega en la MLS, el con más experiencia”, comentó el exjugador en una entrevista con RedGol.

Asimismo, Fabián Estay expresó que Chile deberá mejorar para competirle a México: “México es una selección que ha ido creciendo. Compitió muy bien contra Brasil, contra España y Marruecos. En ese sentido, Chile tendrá que jugar mucho mejor de lo que ha mostrado para poder ganarle a México. No sé si Chile tenga que hacer un partido perfecto, pero sí mostrar otras cosas. Se puede generar opciones y todo, pero Chile no tiene funcionamiento ni ese golpe de calidad en la parte ofensiva”.

Fabián Estay con Toluca (JAM Media)

“Todos los partidos son diferentes. Planificas un partido y a los 6 minutos te hacen un gol y tienes que modificar. Me parece que México es ligeramente favorito contra Chile, pero la localía puede pesar. Como equipo e individualmente, México es superior a Chile“, concluyó el exjugador de Toluca y América, entre otros equipos de la Liga MX.

Fabián Estay nació en Santiago, surgió de la Universidad Católica y estuvo casi una década jugando en la Liga MX. El exfutbolista fue bicampeón con Toluca y actualmente es analista y comentarista en Fox Sports de México, por lo que tiene un buen conocimiento tanto del Tri como del rival que enfrentará el equipo de Eduardo Arce este martes por el Mundial Sub-20.

