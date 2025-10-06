La Selección Mexicana ha brillado en el Mundial Sub-20 2025 hasta ahora, cerrando su grupo invicto y asegurando el segundo lugar de la tabla de posiciones, solo por detrás de Marruecos. Con este desempeño, dejó fuera a grandes potencias como España y Brasil, mostrando un nivel competitivo que ilusiona a los aficionados.

El Tri igualó 2-2 ante la Verdeamarela en la primera jornada del certamen internacional, consiguió el mismo resultado frente a la Roja en el segundo partido y por último venció 1-0 a Marruecos en la última jornada para cerrar su clasificación.

Los partidos de octavos de final ya quedaron definidos y los dirigidos por Eduardo Arce deberán enfrentarse al anfitrión del certamen, Chile, en busca de meterse entre los ocho mejores. El encuentro será este martes 7 de octubre a las 17:00 hs de la CDMX.

En Chile ya empiezan a palpitar el encuentro ante México y hubo un medio en particular que decidió burlarse de forma polémica de la gran figura del seleccionado mexicano, Gilberto Mora, despertando la polémica en redes sociales por sus comentarios.

La burla hacía Gilberto Mora

El medio chileno, Desde La Tribuna, subió un polémico posteo a sus redes sociales con una portada dirigida hacia Gilberto Mora: “Tocará hacer mermelada de Mora”. El joven de 16 años es la sensación del Mundial con tres goles y una asistencia en tres encuentros.

En el posteo añadieron: “VAMOS CONTRA MÉXICO EL MARTES. Ya hay rival. El martes en Valparaíso jugaremos ante México por los octavos de final de este Mundial Sub-20 a las 20 hrs. Del grupo de la muerte, pasó Marruecos primero y México segundo. Con 2 empates y una victoria, de la mano de su figura Gilberto Mora, México pasó como segundo lugar y jugará ante Chile. No será fácil para la selección nacional pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará Chilito. SE VIENE OTRO 7-0”.

