Ni Manchester United, ni Real Madrid: el poderoso equipo europeo que monitorea a Gilberto Mora

El joven futbolista es sensación a sus 16 años y empezó a despertar el interés de varios equipos del Viejo Continente para el futuro.

Por Ramiro Canessa

El gigante de Europa que se interesó en Gilberto Mora.
© Getty ImagesEl gigante de Europa que se interesó en Gilberto Mora.

El futbol mexicano está ante una de las apariciones más importantes de los últimos años. Gilberto Mora, la joven promesa de 16 años, podría marcar un antes y un después si sigue por este camino. Su talento y rendimiento lo están poniendo en el radar de todos.

Los mejores memes de la actuación estelar de Gilberto Mora ante España en el Mundial Sub-20

El futbolista ha brillado desde hace unos meses en su club, Xolos de Tijuana, y también lo hizo en la Selección Mexicana mayor tras ser convocado por Javier Aguirre. Ahora, Mora también está destacando en el Mundial Sub-20, demostrando que su nivel va en ascenso.

Este miércoles, el mediocampista se lució con un doblete ante España, goles que ayudaron a mantener viva la esperanza de México en la clasificación a la siguiente fase del torneo. Su actuación reafirma que es uno de los talentos más prometedores del país.

Gracias a su nivel, los grandes equipos de Europa ya han posado sus ojos en él. Se abre la posibilidad de emigrar una vez que cumpla los 18 años, algo que podría cambiar su carrera y marcar un precedente para futuras generaciones de futbolistas mexicanos.

El golazo de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 fue elogiado por FIFA con una sola palabra

Mora ya fue vinculado con Real Madrid y Manchester United, pero ahora habría otro interesado más. Según la información de Ike Carrera, el PSG está monitoreando su situación en el Mundial y ya han pedido informes sobre el jugador. Además, otro club que también lo sigue de cerca es el Ajax.

El Loco Abreu habló del futuro de Gilberto Mora

“Cuando cumpla 18 tiene que irse (…) es parte del futbol, ahí está lo lindo de esto, si no esperaría todavía a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca…”, expresó el entrenador de Tijuana, dejando claro que el futuro de Mora apunta a Europa y que su talento merece dar ese salto internacional.

ramiro canessa
