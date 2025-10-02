El futbol mexicano está ante una de las apariciones más importantes de los últimos años. Gilberto Mora, la joven promesa de 16 años, podría marcar un antes y un después si sigue por este camino. Su talento y rendimiento lo están poniendo en el radar de todos.

El futbolista ha brillado desde hace unos meses en su club, Xolos de Tijuana, y también lo hizo en la Selección Mexicana mayor tras ser convocado por Javier Aguirre. Ahora, Mora también está destacando en el Mundial Sub-20, demostrando que su nivel va en ascenso.

Este miércoles, el mediocampista se lució con un doblete ante España, goles que ayudaron a mantener viva la esperanza de México en la clasificación a la siguiente fase del torneo. Su actuación reafirma que es uno de los talentos más prometedores del país.

Gracias a su nivel, los grandes equipos de Europa ya han posado sus ojos en él. Se abre la posibilidad de emigrar una vez que cumpla los 18 años, algo que podría cambiar su carrera y marcar un precedente para futuras generaciones de futbolistas mexicanos.

Mora ya fue vinculado con Real Madrid y Manchester United, pero ahora habría otro interesado más. Según la información de Ike Carrera, el PSG está monitoreando su situación en el Mundial y ya han pedido informes sobre el jugador. Además, otro club que también lo sigue de cerca es el Ajax.

El Loco Abreu habló del futuro de Gilberto Mora

“Cuando cumpla 18 tiene que irse (…) es parte del futbol, ahí está lo lindo de esto, si no esperaría todavía a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca…”, expresó el entrenador de Tijuana, dejando claro que el futuro de Mora apunta a Europa y que su talento merece dar ese salto internacional.

