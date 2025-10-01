Sin lugar a dudas, la Selección Mexicana está con vida en el Mundial Sub-20 gracias a Gilberto Mora. El joven de apenas 16 años que brilla con los Xolos de Tijuana está siendo el líder del conjunto nacional que está a un solo paso de meterse en los octavos de final de la competencia. Este miércoles fue fundamental con un doblete y un golazo ante España que fue elogiado de manera contundente por la FIFA.

Mora salvó a México en el final del partido con el segundo tanto en su cuenta personal, pero un rato más temprano había sido el encargado de abrir el marcador con un excelente gol. Luego de una interesante jugada colectiva en la que Gilberto tocó y fue a buscar, recibió una lujosa asistencia que lo dejó frente a frente con el portero español, el cual no pudo hacer nada ante la decisión de Mora de abrir la cara interna de su botín derecho para colocar el balón en la red del costado.

La palabra que eligió FIFA para elogiar el golazo de Gilberto Mora

Posteriormente, una vez consumado el resultado, FIFA se hizo eco de este lindo gol de Mora y lo compartió en sus redes sociales con un contundente mensaje que definió el tanto como “top”. De esta manera, el mundo sigue conociendo a esta joya que parece tener los días contados en el futbol mexicano antes de ser buscado por el mercado europeo.

Gracias al empate que consiguió Mora, México mantuvo el segundo lugar del Grupo C y suma dos unidades. En la última jornada enfrentará, el sábado, a un Marruecos ya clasificado a los octavos de final con la ilusión de ganar y meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo, con un Gilberto que será figura indispensable para soñar con alcanzar en la competencia.

En el ámbito personal de Mora, ya se está especulando con que será buscado desde Europa para el próximo mercado de fichajes. Según indicaron las informaciones más recientes, el Manchester United estaría interesado en contar con los servicios del juvenil de apenas 16 años que está sorprendiendo a propios y extraños.