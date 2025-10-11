Este sábado se disputaron los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, donde la Selección Mexicana se midió ante Argentina. El cuadro nacional estaba dando la sorpresa en la competencia, pero el día de hoy cayó ante la Albiceleste de una forma triste, pero más porque se señaló al arbitraje de ser causante de la derrota del combinado Tricolor.

Desde hace ya un par de partidos, cada que jugaba el equipo mexicano, León Larregui, vocalista de Zoé, compartía mensajes de apoyo y elogios para el cuadro de Eduardo Arce, pero el día de hoy sorprendió con una molestia en contra de la FIFA y el arbitraje del marroquí que estuvo a cargo del encuentro y que fue acusado de no marcar un penal a favor del Tricolor.

Larregui ataca a la FIFA y al arbitraje

De esta manera aprovechó de nueva cuenta su usuario en “X” para mostrar su molestia por el “robo” que le estaban haciendo al conjunto mexicano. “Árbitro FIFA comprada por Argentina. Qué raro (sic)”, se lee en la publicación de León haciendo alusión a que no es novedad que el conjunto Albiceleste siempre consiga resultados cuestionables por el arbitraje.

León Larregui ataca al arbitraje del México vs Argentina

Inmediatamente esto comenzó a cobrar relevancia en la red, pero el vocalista decidió eliminar rápidamente el post. Justo cuando ya tenía más de mil “me gusta” y varios comentarios, decidió quitarlo. La realidad es que varios usuarios compartían la idea del músico, después de que la escuadra se hubiera visto afectada en el partido.

León siempre apoyando a Selección

Cabe mencionar que hay un video viral del músico donde hace varios años fue detenido en pleno Mundial donde la Selección Mayor estaba disputando un partido y aún en estado de ebriedad mencionaba que vería el partido en el MP porque nadie se perdía este evento. León siempre ha seguido el futbol y sobre todo al cuadro Tricolor, sólo que en esta, como en esa ocasión se le salieron comentarios inesperados.