Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del juego de cuartos de final del Mundial Sub-20 2025

En esta nota, sigue al instante todas las acciones del encuentro decisivo de Cuartos entre el 'Tri' y la 'Albiceleste'.

¡Rival confirmado para el ganador de México-Argentina!

En la previa del juego entre el 'Tri' y la 'Albiceleste', quedó definido el oponente del vencedor de esta serie: Colombia enfrentará a México o Argentina en semifinales del Mundial Sub-20. Los 'Cafeteros' eliminaron a España y aguardan por el segundo semifinalista.

Tweet placeholder
Publicidad

El árbitro del juego entre México y Argentina

El marroquí Jalal Jayed será el juez encargado de impartir justicia en el partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 entre el 'Tri' y la 'Albiceleste'. Es árbitro internacional FIFA desde 2019 y dirigirá su cuarto encuentro en esta competencia, y el primero en esta instancia.

¡Alineación confirmada de México!

Estos son los once elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a la Selección Argentina:

  • Emmanuel Ochoa.
  • Diego Ochoa.
  • Rodrigo Pachuca.
  • Everaldo López.
  • Elías Montiel.
  • Iker Fimbres.
  • César Garza.
  • Alexéi Domínguez.
  • Obed Vargas.
  • Gilberto Mora.
  • Tahiel Jiménez.

¡Alineación confirmada de Argentina!

Estos son los once elegidos por Diego Placente para enfrentar a la Selección Mexicana:

  • Santino Barbi.
  • Dylan Gorosito.
  • Valente Pierani.
  • Tobías Ramírez.
  • Julio Soler.
  • Valentino Acuña.
  • Milton Delgado.
  • Tomás Pérez.
  • Gianluca Prestianni.
  • Alejo Sarco.
  • Maher Carrizo.

La Selección Argentina también llegó al Martínez Pradanos

Con su goleador Alejo Sarco a la cabeza, el combinado albiceleste ya está en el recinto para jugar una 'final anticipada' contra México, uno de los favoritos al título. Con una racha de victorias de más de diez meses, Argentina intentará superar una prueba muy compleja.

Tweet placeholder
Publicidad

La Selección Mexicana ya está en el estadio

El conjunto tricolor se bajó del autobús y arribó a las instalaciones para afrontar un duelo histórico ante Argentina: en poco más de una hora, la escuadra nacional saldrá a buscar un boleto a la penúltima instancia de este Mundial Sub-20.

Tweet placeholder

¿FIFA y un pálpito para los cuartos de final?

La Casa Madre del futbol mundial y ente organizador de esta Copa del Mundo juvenil, anticipó el desarrollo del juego entre México y Argentina con un video de un gol de Hugo Camberos, que anotó un doblete ante Chile. ¿Será la clave para superar a la 'Albiceleste'?

Tweet placeholder

¡Playera lista de México para esta tarde!

Las vestimentas están confirmadas y la Selección Mexicana utilizará su camiseta titular para disputar los cuartos de final del Mundial Sub-20. Argentina también vestirá su habitual jersey celeste y blanco. ¡Jornada de gala!

Tweet placeholder

¡SE VIENE MÉXICO VS. ARGENTINA!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre México y Argentina, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. ¡El 'Tri' va en busca de un lugar en semifinales!

Por Martín Zajic

México vs. Argentina, al instante: se define un semifinalista.
México vs. Argentina, al instante: se define un semifinalista.

El Mundial Sub-20 2025 obsequiará a todos los fanáticos uno de los cruces más esperados de los últimos tiempos: México y Argentina, cara a cara por los cuartos de final del torneo más prestigioso de la categoría. Dos históricos rivales se enfrentan en un duelo ‘mata-mata’: el que gana, se mete entre los mejores del planeta; el que pierde, eliminado.

El ‘Tri’ logró la clasificación a esta instancia luego de dejar en el camino a Chile en los octavos de final del certamen, equipo al que goleó por 4-1 sin atenuantes: Tahiel Jiménez, Íker Fimbres y Hugo Camberos (en dos oportunidades) convirtieron los goles del conjunto de Eduardo Arce.

Por su parte, la ‘Albiceleste’ pudo obtener su pasaje a esta ronda tras eliminar a Nigeria en la última fase del torneo, rival al que humilló por 4-0 con mucha contundencia: Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos ocasiones) y Mateo Silvetti anotaron los tantos del equipo de Diego Placente.

Popular streamer argentino reacciona al cruce con México en el Mundial Sub-20: “Tienen al nuevo Messi”

ver también

Popular streamer argentino reacciona al cruce con México en el Mundial Sub-20: “Tienen al nuevo Messi”

El enfrentamiento entre México y Argentina no sólo será un cruce futbolero, sino también un choque de culturas, de tradiciones, de formas, y la profundización de una grieta que fue in crescendo en los años recientes, con las redes sociales como factor clave de este distanciamiento entre los simpatizantes de una y otra selección nacional.

El encuentro entre México y Argentina se llevará a cabo HOY sábado 11 de octubre, desde el Estadio Julio Martínez Pradanos (Santiago, Chile), a partir de las 17.00 hora CDMX -20.00 hora local-, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. En un verdadero partidazo que define al segundo semifinalista, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip.

Como una final: Argentina toma decisión política con el cruce ante México por el Mundial Sub-20 2025

ver también

Como una final: Argentina toma decisión política con el cruce ante México por el Mundial Sub-20 2025

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Por qué juega Messi en Inter Miami vs. Atlanta si fue convocado a la Selección Argentina?
MLS

¿Por qué juega Messi en Inter Miami vs. Atlanta si fue convocado a la Selección Argentina?

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Argentina por el Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Argentina por el Mundial Sub-20

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-20

Definido el primer semifinalista del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Definido el primer semifinalista del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo