El Mundial Sub-20 2025 obsequiará a todos los fanáticos uno de los cruces más esperados de los últimos tiempos: México y Argentina, cara a cara por los cuartos de final del torneo más prestigioso de la categoría. Dos históricos rivales se enfrentan en un duelo ‘mata-mata’: el que gana, se mete entre los mejores del planeta; el que pierde, eliminado.
El ‘Tri’ logró la clasificación a esta instancia luego de dejar en el camino a Chile en los octavos de final del certamen, equipo al que goleó por 4-1 sin atenuantes: Tahiel Jiménez, Íker Fimbres y Hugo Camberos (en dos oportunidades) convirtieron los goles del conjunto de Eduardo Arce.
Por su parte, la ‘Albiceleste’ pudo obtener su pasaje a esta ronda tras eliminar a Nigeria en la última fase del torneo, rival al que humilló por 4-0 con mucha contundencia: Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos ocasiones) y Mateo Silvetti anotaron los tantos del equipo de Diego Placente.
El enfrentamiento entre México y Argentina no sólo será un cruce futbolero, sino también un choque de culturas, de tradiciones, de formas, y la profundización de una grieta que fue in crescendo en los años recientes, con las redes sociales como factor clave de este distanciamiento entre los simpatizantes de una y otra selección nacional.
El encuentro entre México y Argentina se llevará a cabo HOY sábado 11 de octubre, desde el Estadio Julio Martínez Pradanos (Santiago, Chile), a partir de las 17.00 hora CDMX -20.00 hora local-, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. En un verdadero partidazo que define al segundo semifinalista, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip.
