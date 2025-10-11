Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre México y Argentina , por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. ¡El 'Tri' va en busca de un lugar en semifinales!

Las vestimentas están confirmadas y la Selección Mexicana utilizará su camiseta titular para disputar los cuartos de final del Mundial Sub-20. Argentina también vestirá su habitual jersey celeste y blanco. ¡Jornada de gala!

La Casa Madre del futbol mundial y ente organizador de esta Copa del Mundo juvenil, anticipó el desarrollo del juego entre México y Argentina con un video de un gol de Hugo Camberos , que anotó un doblete ante Chile. ¿Será la clave para superar a la 'Albiceleste'?

El conjunto tricolor se bajó del autobús y arribó a las instalaciones para afrontar un duelo histórico ante Argentina: en poco más de una hora, la escuadra nacional saldrá a buscar un boleto a la penúltima instancia de este Mundial Sub-20.

Con su goleador Alejo Sarco a la cabeza, el combinado albiceleste ya está en el recinto para jugar una 'final anticipada' contra México, uno de los favoritos al título. Con una racha de victorias de más de diez meses, Argentina intentará superar una prueba muy compleja.

Estos son los once elegidos por Diego Placente para enfrentar a la Selección Mexicana:

Estos son los once elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a la Selección Argentina:

El marroquí Jalal Jayed será el juez encargado de impartir justicia en el partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 entre el 'Tri' y la 'Albiceleste'. Es árbitro internacional FIFA desde 2019 y dirigirá su cuarto encuentro en esta competencia , y el primero en esta instancia.

En la previa del juego entre el 'Tri' y la 'Albiceleste', quedó definido el oponente del vencedor de esta serie: Colombia enfrentará a México o Argentina en semifinales del Mundial Sub-20. Los 'Cafeteros' eliminaron a España y aguardan por el segundo semifinalista.

El Mundial Sub-20 2025 obsequiará a todos los fanáticos uno de los cruces más esperados de los últimos tiempos: México y Argentina, cara a cara por los cuartos de final del torneo más prestigioso de la categoría. Dos históricos rivales se enfrentan en un duelo ‘mata-mata’: el que gana, se mete entre los mejores del planeta; el que pierde, eliminado.

El ‘Tri’ logró la clasificación a esta instancia luego de dejar en el camino a Chile en los octavos de final del certamen, equipo al que goleó por 4-1 sin atenuantes: Tahiel Jiménez, Íker Fimbres y Hugo Camberos (en dos oportunidades) convirtieron los goles del conjunto de Eduardo Arce.

Por su parte, la ‘Albiceleste’ pudo obtener su pasaje a esta ronda tras eliminar a Nigeria en la última fase del torneo, rival al que humilló por 4-0 con mucha contundencia: Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos ocasiones) y Mateo Silvetti anotaron los tantos del equipo de Diego Placente.

El enfrentamiento entre México y Argentina no sólo será un cruce futbolero, sino también un choque de culturas, de tradiciones, de formas, y la profundización de una grieta que fue in crescendo en los años recientes, con las redes sociales como factor clave de este distanciamiento entre los simpatizantes de una y otra selección nacional.

El encuentro entre México y Argentina se llevará a cabo HOY sábado 11 de octubre, desde el Estadio Julio Martínez Pradanos (Santiago, Chile), a partir de las 17.00 hora CDMX -20.00 hora local-, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. En un verdadero partidazo que define al segundo semifinalista, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip.