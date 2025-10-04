¿Qué dijo Eduardo Arce sobre la lesión de Mateo Levy en el México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20 2025?

Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana derrotó a Marruecos por 1-0 con gol de Gilberto Mora en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El Tri aseguró el segundo lugar de la zona por detrás de los africanos. España venció 1-0 a Brasil.

Sin embargo, pese a la alegría, en el aire también quedó la preocupación por el feo golpe sufrido por Mateo Levy, jugador mexicano que sufrió un choque y fue retirado en camilla. El jugador fue trasladado a un hospital para ser revisado y se supo su parte médico.

Así lo informó la Selección Mexicana por medio de un posteo en ‘X’: “Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en campo, ya recuperó conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes correspondientes y donde está acompañado por su familia“.

Horas más tarde, agregaron por la misma vía para llevar tranquilidad: “Actualización: El estado actual del jugador Mateo Levy es estable. Se encuentra bajo el protocolo de conmociones y paulatinamente se volverá a incorporar a sus actividades deportivas“.

Además, Eduardo Arce también llevó mesura a todos por lo sucedido y haciendo referencia a cómo les golpeó esa situación: “Está estable, está bien. Lo que dices, lo que pasó nos saca un poco de foco, de hecho las acciones que vienen después son peligrosas por parte de ellos. Pero el grupo se sabe reponer, es muy madura, seguiremos trabajando”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20 2025?

De cara al compromiso por los Octavos de Final del certamen internacional juvenil, el Tri se estará enfrentando ni más ni menos que ante Chile, el anfitrión del torneo. El partido será el próximo martes 7 de octubre desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

