Qué pasa si México pierde, empata o gana con Marruecos por el Mundial Sub-20 2025 

Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El Tri necesita la victoria para asegurar la clasificación a Octavos de Final, mientras que el rival de turno llega con el liderato asegurado.

El equipo conducido por Eduardo Arce viene de empatar por 2-2 ante España, mismo resultado que obtuvo en la primera fecha ante Brasil. Ante un conjunto africano ya clasificado y líder, el cuadro nacional tiene la oportunidad de enfrentar a un equipo más aliviado.

¿Qué pasa si México gana contra Marruecos por el Mundial Sub-20 2025?

Si México le gana a Marruecos, sin importar el resultado y la cantidad de goles, ganará 3 puntos y avanzará como escolta del rival de turno con 5 unidades, sin poder alcanzar al puntero que tiene 6. También se olvidará de sudamericanos y europeos ya que ambos tienen un punto y solo uno de los dos podría llegar a 4.

¿Qué pasa si México empata contra Marruecos por el Mundial Sub-20 2025?

Si México empata contra Marruecos, sin importar goles marcados y la diferencia de gol, quedará con 3 unidades y deberá esperar que España y Brasil también igualen para clasificar como segundo. En caso de que alguno gane, México quedaría tercero y debería sacar la calculadora para ver si avanza entre los mejores cuatro terceros entre los seis grupos.

¿Qué pasa si México pierde contra Marruecos por el Mundial Sub-20 2025?

Si México pierde contra Marruecos, será importante la cantidad de goles y diferencia de gol ya que, si hay un empate entre la Furia Roja y la Verdeamarela los dejaría a todos con 2 puntos, pero el Tri deberá tener cuidado los goles recibidos. Antes del partido tiene +0, mientras que Brasil –1 y España -2. Por otro lado, si alguno gana, el Tri quedaría tercero, pero con una cantidad de unidades de la que ya sabe que no entrará entre los mejores terceros.