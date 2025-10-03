Es tendencia:
Rayados, el fanático número 1 de México Sub-20: por qué le conviene el pase a octavos del Mundial

El Monterrey aguarda por la definición del grupo del 'Tri' de este sábado para considerar su propio provecho.

Este sábado por la tarde, los televidentes tendrán como propuesta más atrapante la presentación de la Selección Mexicana juvenil, que se jugará la vida en el Mundial Sub-20 de Chile: el combinado nacional afrontará su último partido en la fase de grupos del torneo intercontinental, y deberá ganar para no depender de resultados ajenos.

El ‘Tri’ se verá las caras ante Marruecos, actual líder del Grupo C, que probablemente coloque una alineación alternativa con jugadores ‘suplentes’, al ya estar clasificado. De este modo, en México se esperanzan con lograr un resultado favorable que le permita avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría.

Si bien todos los mexicanos estarán haciendo fuerza por la escuadra nacional, hay un interesado especial en que la Selección Mexicana continúe progresando en el certamen: los Rayados de Monterrey quieren más que nadie que el equipo gane y logre el boleto a la siguiente ronda del Mundial, de acuerdo a sus propios beneficios personales.

Este apoyo especial de ‘La Pandilla’ por el conjunto juvenil tiene que ver con que, en caso de calificar a octavos, México tendría que quedarse en Sudamérica más tiempo y Gilberto Mora no regresaría a tiempo para enfrentar al equipo regio. En caso de quedar eliminado, de desear estar, llegaría con los plazos como para medirse ante Rayados.

En los torneos juveniles, es muy común que los jugadores se reincorporen rápidamente a sus clubes luego de quedar fuera de competencia, por su ambición y sus ganas de jugar siempre. En este caso, como el vuelo de cada delegación emprende el retorno apenas finaliza su participación, arribaría con lo justo para el juego en el peor escenario.

