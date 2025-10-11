La Selección Mexicana tuvo una noche para el olvido en Santiago de Chile, y toda la esperanza que traía en la mochila por su participación en el Mundial Sub-20 se le esfumó en un par de horas: cayó por 2-0 ante Argentina en los cuartos de final, y se despidió del certamen intercontinental juvenil sin poder meterse entre los mejores.

La derrota ante la ‘Albiceleste’, lejos de ser aplaudida por los fanáticos por lo realizado en el camino hasta aquí, fue duramente criticada por la afición tricolor, que no ocultó su fastidio por no poder seguir en carrera. Los simpatizantes utilizaron las redes sociales para descargar su enojo por la caída ante la escuadra sudamericana.

En este sentido, los usuarios apuntaron a un nombre particular por el resultado adverso y la salida de México del evento mundialista: con duras publicaciones y comentarios virtuales, el público señaló al responsable de la eliminación del ‘Tri’ en la Copa del Mundo, haciendo un llamado a las autoridades encargadas de la delegación.

Prácticamente de manera unánime, los aficionados reclamaron la destitución de Eduardo Arce, director técnico de la Selección Mexicana. Más allá de la bronca de muchos para la conducción que tuvo el árbitro con el desarrollo del partido, los focos se pusieron en el entrenador y su gestión del encuentro ante Argentina, antes y durante el juego.

Entre los fanáticos, la queja más reiterada respecto a las decisiones de Arce tuvo que ver con haber sacado a ‘Chicha’ Sánchez para reinsertar a César Garza, cuando venía de tener un excelente encuentro ante Chile en la fase previa. Los simpatizantes compararon esa medida con el recuerdo de ‘Tata’ Martino quitando a edson en Qatar 2022.

Cuando hasta la instancia anterior parecía que todo iba encaminado a un reencuentro espiritual con la afición, ahora los seguidores de la Sub-20 volvieron a distanciarse del equipo, con las sensaciones ‘en caliente’ apenas consumada la derrota ante la Selección Argentina. ¿Podrán recuperar en un futuro esos sentimientos positivos que en alguna parte de este torneo tuvieron?

Las críticas de la afición de México a Eduardo Arce tras la eliminación:

