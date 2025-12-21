Mientras Anthony Joshua se llevó 92 millones tras pelear con Jake Paul, esto ganó Andy Ruiz cuando lo venció

Anthony Joshua y Jake Paul dieron un gran espectáculo en la noche de viernes. El excampeón del mundo reemplazó a Gervonta Davis y cumplió con creces al propinar un violento nocaut en el sexto asalto que le provocó una doble fractura de mandíbula al reconocido youtuber-boxeador.

No obstante, aunque la recuperación será engorrosa para Jake, lo cierto es que ambos se marcharon contentos del Kaseya Center de Miami desde lo económico. Y es que hubo un acuerdo previo de una bolsa conjunta de 184 millones que se dividió a partes iguales, por lo que cada uno se aseguró 92 millones sin importar el resultado.

Si bien el boxeo mueve grandes números, estas no son cifras habituales. De hecho, esta es la bolsa más grande en la carrera de Joshua con diferencia. Ahora bien, si hay una mancha en la carrera de Anthony, esa es su derrota con Andy Ruiz en 2019. Pero, ¿cuánto dinero se llevó el mexicano por esa sorpresiva victoria?

Anthony Joshua celebra su victoria sobre Jake Paul en el cuadrilátero (GETTY IMAGES)

Cuánto ganó Andy Ruiz por vencer a Anthony Joshua en 2019

Según el portal Essentially Sports, Andy Ruiz obtuvo una ganancia de 7 millones de dólares incluyendo su paga base y parte de los ingresos por pay-per-view y bonos cuando venció a Anthony Joshua en junio de 2019 como reemplazo de último momento de Jarrell Miller.

Esta fue una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo, pero en diciembre de ese mismo año se llevó a cabo la revancha y Joshua recuperó sus cinturones por decisión unánime a base de un estilo disciplinado y sin riesgos.

