A qué hora comienza la ceremonia de apertura en México del Mundial 2026

La ceremonia inaugural se lleva a cabo en el Estadio Azteca antes del partido de México ante Sudáfrica.

Terminó la espera y este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026. La Selección Mexicana debuta con Sudáfrica en el primer partido del torneo, el cual se lleva a cabo en el mítico Estadio Azteca a partir de las 13:00hs (CDMX).

Publicidad

Antes del partido se realizará la esperada ceremonia inaugural en la que participarán numerosos artistas con Shakira a la cabeza para interpretar ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo, y también habrá homenajes para futbolistas históricos.

Detalles de la ceremonia

La ceremonia de apertura en el Estadio Azteca comenzará a las 11:30hs (CDMX). Además de Shakira estarán presentes artistas como Alejandro Fernández, Burna Boy, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Alejandro Fernández interpretará el himno de México previo al partido. Por otra parte, se espera que en la ceremonia inaugural haya homenajes a Diego Armando Maradona y a Pelé, dos cracks históricos del futbol y que también dejaron una huella en el Estadio Azteca en el Mundial 1986 y 1970, respectivamente.

Publicidad

Más allá de lo conocido, lo más probable es que se produzcan más sorpresas en la ceremonia inaugural debido a su duración de una hora y media antes del debut de México frente a Sudáfrica.

En síntesis