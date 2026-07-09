En esta nota, entérate todo lo que tienes que saber sobre el partido que definirá al nuevo campeón.

¡A la espera del humo blanco! La final del Mundial 2026 definirá al campeón de la edición número 23 de la Copa del Mundo, el torneo de selecciones que reúne a las mejores del planeta. El encuentro decisivo representará el ¡104°! partido de la competición de este año, y será el que le ponga el broche y el cierre definitivo al certamen de México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Cómo se juega la final del Mundial 2026?

El compromiso donde se levantará el trofeo de esta edición mantendrá el formato de las últimas instancias: un partido a 90 minutos donde si empatan van al alargue. En caso de haber un ganador en el tiempo regular, será el campeón, y el perdedor el subcampeón. Si igualan y tras la prórroga sigue todo en tablas, se define el ganador en tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026?

La definición del título tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio, un día después del partido por el tercer puesto que confirmará al “medalla de bronce”. El compromiso ha sido programado por la FIFA para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México, que será a las 15.00 hora local de la final.

¿Dónde y en qué estadio se juega la final del Mundial 2026?

El encuentro que consagrará a una nueva selección contará como sede al MetLife Stadium, más conocido como “Estadio Nueva York/Nueva Jersey”, en el barrio de East Rutherford. El recinto posee una amplia capacidad en sus tribunas, para un total de hasta 80.663 espectadores. Será el octavo y por supuesto último partido del torneo en este edificio.

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Este escenario especial cuenta con un antecedente reciente que llevó a la organización a escogerlo como anfitrión para la definición del próximo campeón del mundo. Allí se jugó la final del Mundial de Clubes del año pasado, que tuvo como protagonistas a Chelsea y PSG. Varios de los jugadores finalistas de ese torneo podrían regresar.

¿Qué selecciones juegan la final del Mundial 2026?

Hasta el momento, no están aún confirmados los clasificados al enfrentamiento decisivo, pero sí se sabe de dónde saldrán los boletos:

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Finalista 1 – Marruecos, Francia, España o Bélgica .

. Finalista 2 – Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega.

Estos ocho equipos se enfrentarán de pares en cuartos de la Copa del Mundo y luego se cruzarán con los de su llave en semis para definir los finalistas.

¿Cuál fue la última final de la Copa Mundial de la FIFA?

En la pasada definición del título universal, celebrada en Qatar 2022, Argentina y Francia habían sido los animadores de la contienda que coronaba al campeón del mundo. En aquella oportunidad, la ‘Albiceleste’ y ‘Les Bleus’ igualaron 3-3 en los 120 minutos y los sudamericanos ganaron luego por penales. Ahora, ambos siguen en carrera por llegar a la final del Mundial 2026.