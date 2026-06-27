La 'Albirroja' se coló por la ventana, jugará los Playoffs y tendrá un contrincante de jerarquía. Detalles.

¡Otra vez UEFA vs. CONMEBOL! Tras la superioridad de Sudamérica en los últimos partidos, Europa tendrá su revancha. Alemania y Paraguay se medirán frente a frente en 16avos de final, donde uno quedará fuera y el otro seguirá avanzando hacia el título del Mundial 2026. A continuación, conoce todo lo que hay que saber del juego.

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Cómo clasificaron Alemania y Paraguay a 16avos del Mundial 2026:

Los ‘Die Mannschaft‘ sacaron pasaje a esta instancia de la competencia por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo E, con 6 puntos logrados de nueve jugados. El equipo de Julian Naggelsman cosechó dos victorias (por 7-1 ante Curazao y por 2-1 ante Costa de Marfil) y una derrota (por 2-1 ante Ecuador).

La ‘Albirroja’ obtuvo su boleto a esta fase tras haber terminado en el 3° lugar del Grupo D, con 4 unidades de nueve posibles, por ser uno de los mejores terceros. El conjunto de Gustavo Alfaro acumuló una caída (por 4-1 ante Estados Unidos), un triunfo (1-0 ante Turquía) y un empate (0-0 con Australia).

Paraguay va por la hazaña ante ALemania [Foto: Getty]

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Fecha y hora de Alemania vs. Paraguay por 16avos del Mundial 2026:

El partido Alemania vs. Paraguay tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio, en la segunda jornada de encuentros de los dieciseisavos de final. El juego está programado para comenzar a las 14.30 horas del Centro de México (17.30 hora PAR). Será el segundo compromiso del día, después de Brasil-Japón.

Sede y estadio de Alemania vs. Paraguay por 16avos del Mundial 2026:

El partido Alemania vs. Paraguay se celebrará en el Gillette Stadium, más conocido como “Estadio Boston” durante esta Copa del Mundo, inaugurado en 2002. Ubicado en Foxborough, Massachussetts (Estados Unidos), el establecimiento tiene una capacidad total para hasta 64.146 espectadores.

¿Cuál es la llave de Alemania vs. Paraguay por 16avos del Mundial 2026?

El partido Alemania vs. Paraguay dejará un clasificado que ya sabe cómo sigue el cuadro: el vencedor de esta serie irá ante Francia o Suecia en octavos de la Copa del Mundo. Todos esperan el Alemania-Francia, y Paraguay deberá intentar dar el batacazo e impedir que se dé un ganador antes de tiempo en el partido.