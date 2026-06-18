Ranking FIFA de Corea del Sur: en qué puesto está el rival de México en el Mundial 2026

El seleccionado asiático se encuentra en una posición de privilegio que puede verse mejorada en caso de obtener un resultado positivo en Guadalajara.

Si hay un partido que puede hacer sufrir más de lo deseado a la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026, sin dudas que es Corea del Sur. Los asiáticos llegan a la segunda jornada de la primera instancia con una victoria trabajada ante República Checa y con la misión de amargar la fiesta local para asegurar la clasificación a 16avos de final.

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Los asiáticos tienen una plantilla repleta de figuras internacionales que están en condiciones de plantarle cara al equipo comandado por Javier Aguirre. Heung-Min Son, Kim Min-jae o Kang-in Lee son algunos de los jugadores más destacados de los surcoreanos que llegaron a la máxima cita del futbol con la ambición de dar un golpe en la mesa y llegar lo más lejos posible.

La posición de Corea del Sur en el ranking FIFA

En ese sentido, el ranking FIFA los avala. Corea del Sur se encuentra en el puesto 22 de la clasificación de la entidad madre del futbol y esto se dio después de que la victoria ante República Checa en el estreno mundialista les haya permitido escalar tres posiciones de un solo tirón. De esta manera, en caso de volver a sumar de a tres contra el Tri, el Top 20 espera por ellos.

La selección de Corea del Sur se encuentra en el puesto 22 del ranking FIFA. (CAPTURA DE PANTALLA)

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Por solo mencionar algunos contendientes por los puestos, en el Ránking FIFA los surcoreanos están mejor ubicados que países latinoamericanos como Chile, Perú, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Además, tienen más unidades que otras selecciones que juegan el Mundial 2026 como Túnez, Arabia Saudita, Sudáfrica, Bosnia, Ghana, Jordania o Nueva Zelanda.

En síntesis