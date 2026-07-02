El jueves contó con tres espectáculos que cambiaron las cosas de cara a la próxima instancia. El desglose.

Este jueves 2 de julio dejó a su paso otra jornada espectacular de partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con resultados y encuentros impactantes para los fans. El transcurso de la agenda trajo novedades con vistas a los octavos de final de la competencia de selecciones, quedando así casi todo confirmado para lo que sigue.

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Los resultados del jueves en 16avos de final del Mundial 2026:

La triple jornada futbolera de este jueves 2 de julio se desarrolló de la siguiente manera:

España 3-0 Austria | Oyarzábal x2 y Porro.

| Oyarzábal x2 y Porro. Portugal 2-1 Croacia | Ronaldo y Ramos – Perisic.

| Ronaldo y Ramos – Perisic. Suiza 2-0 Argelia | Embolo y Ndoye.

Con los marcadores de la cartelera del día, tres nuevos europeos sellaron su clasificación.

Los clasificados confirmados a 8vos de final del Mundial 2026:

Los nuevos resultados actualizaron las plazas aseguradas para la próxima ronda del certamen:

Marruecos (CAF)

(CAF) Canadá (CONCACAF)

(CONCACAF) Estados Unidos (CONCACAF)

(CONCACAF) México (CONCACAF)

(CONCACAF) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Bélgica (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

Hasta el momento, hay 13 de 16 equipos con pasaje en el bolsillo de cara a la siguiente fase.

Los cruces confirmados de 8vos de final del Mundial 2026:

Tras los más recientes marcadores finales, se definió un nuevo enfrentamiento con vistas a lo que viene:

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Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.

| sábado 4 de julio, 11.00 horas. Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.

| sábado 4 de julio, 15.00 horas. Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 14.00 horas.

| domingo 5 de julio, 14.00 horas. México vs. Inglaterra | domingo 5 de julio, 18.00 horas.

| domingo 5 de julio, 18.00 horas. España vs. Portugal | lunes 6 de julio, 13.00 horas.

| lunes 6 de julio, 13.00 horas. Estados Unidos vs. Bélgica | lunes 6 de julio, 18.00 horas.

Hasta el momento, hay 6 de 8 duelos conformados para disputar la próxima instancia de la Copa del Mundo.

El cuadro parcial de 8vos de final del Mundial 2026:

Foto: ESPN.

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Los eliminados confirmados en 8vos de final del Mundial 2026:

Con tres novedades y algunas polémicas, ya están casi todas las selecciones que se quedan afuera esta fase:

Japón (AFC)

(AFC) Argelia (CAF)

(CAF) Congo (CAF)

(CAF) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Alemania (UEFA)

(UEFA) Austria (UEFA)

(UEFA) Bosnia (UEFA)

(UEFA) Canadá (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) Suecia (UEFA)

Hasta el momento, hay 13 de 16 países de esta ronda que ya saben que no llegarán a los octavos de final.