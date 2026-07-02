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Mundial 2026

Así están las llaves de 8vos de final del Mundial 2026 tras los triunfos de Portugal, Suiza y España

El jueves contó con tres espectáculos que cambiaron las cosas de cara a la próxima instancia. El desglose.

CR7 y Portugal están en octavos de final.
© Getty ImagesCR7 y Portugal están en octavos de final.

Este jueves 2 de julio dejó a su paso otra jornada espectacular de partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con resultados y encuentros impactantes para los fans. El transcurso de la agenda trajo novedades con vistas a los octavos de final de la competencia de selecciones, quedando así casi todo confirmado para lo que sigue.

Los resultados del jueves en 16avos de final del Mundial 2026:

La triple jornada futbolera de este jueves 2 de julio se desarrolló de la siguiente manera:

  • España 3-0 Austria | Oyarzábal x2 y Porro.
  • Portugal 2-1 Croacia | Ronaldo y Ramos – Perisic.
  • Suiza 2-0 Argelia | Embolo y Ndoye.
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Con los marcadores de la cartelera del día, tres nuevos europeos sellaron su clasificación.

Los clasificados confirmados a 8vos de final del Mundial 2026:

Los nuevos resultados actualizaron las plazas aseguradas para la próxima ronda del certamen:

  • Marruecos (CAF)
  • Canadá (CONCACAF)
  • Estados Unidos (CONCACAF)
  • México (CONCACAF)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Bélgica (UEFA)
  • España (UEFA)
  • Francia (UEFA)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Noruega (UEFA)
  • Portugal (UEFA)
  • Suiza (UEFA)

Hasta el momento, hay 13 de 16 equipos con pasaje en el bolsillo de cara a la siguiente fase.

Los cruces confirmados de 8vos de final del Mundial 2026:

Tras los más recientes marcadores finales, se definió un nuevo enfrentamiento con vistas a lo que viene:

  • Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.
  • Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.
  • Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 14.00 horas.
  • México vs. Inglaterra | domingo 5 de julio, 18.00 horas.
  • España vs. Portugal | lunes 6 de julio, 13.00 horas.
  • Estados Unidos vs. Bélgica | lunes 6 de julio, 18.00 horas.

Hasta el momento, hay 6 de 8 duelos conformados para disputar la próxima instancia de la Copa del Mundo.

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¿Cuántos partidos quedan en el Mundial 2026? El calendario hasta la gran final

El cuadro parcial de 8vos de final del Mundial 2026:

Foto: ESPN.

Foto: ESPN.

Los eliminados confirmados en 8vos de final del Mundial 2026:

Con tres novedades y algunas polémicas, ya están casi todas las selecciones que se quedan afuera esta fase:

  • Japón (AFC)
  • Argelia (CAF)
  • Congo (CAF)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Alemania (UEFA)
  • Austria (UEFA)
  • Bosnia (UEFA)
  • Canadá (UEFA)
  • Países Bajos (UEFA)
  • Suecia (UEFA)

Hasta el momento, hay 13 de 16 países de esta ronda que ya saben que no llegarán a los octavos de final.

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España vs. Portugal: fecha, hora y sede del partido por los octavos de final del Mundial 2026

Martín Zajic
Martín Zajic
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