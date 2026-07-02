Este jueves 2 de julio dejó a su paso otra jornada espectacular de partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con resultados y encuentros impactantes para los fans. El transcurso de la agenda trajo novedades con vistas a los octavos de final de la competencia de selecciones, quedando así casi todo confirmado para lo que sigue.
Los resultados del jueves en 16avos de final del Mundial 2026:
La triple jornada futbolera de este jueves 2 de julio se desarrolló de la siguiente manera:
- España 3-0 Austria | Oyarzábal x2 y Porro.
- Portugal 2-1 Croacia | Ronaldo y Ramos – Perisic.
- Suiza 2-0 Argelia | Embolo y Ndoye.
Con los marcadores de la cartelera del día, tres nuevos europeos sellaron su clasificación.
Los clasificados confirmados a 8vos de final del Mundial 2026:
Los nuevos resultados actualizaron las plazas aseguradas para la próxima ronda del certamen:
- Marruecos (CAF)
- Canadá (CONCACAF)
- Estados Unidos (CONCACAF)
- México (CONCACAF)
- Brasil (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Bélgica (UEFA)
- España (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Inglaterra (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Suiza (UEFA)
Hasta el momento, hay 13 de 16 equipos con pasaje en el bolsillo de cara a la siguiente fase.
Los cruces confirmados de 8vos de final del Mundial 2026:
Tras los más recientes marcadores finales, se definió un nuevo enfrentamiento con vistas a lo que viene:
- Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.
- Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.
- Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 14.00 horas.
- México vs. Inglaterra | domingo 5 de julio, 18.00 horas.
- España vs. Portugal | lunes 6 de julio, 13.00 horas.
- Estados Unidos vs. Bélgica | lunes 6 de julio, 18.00 horas.
Hasta el momento, hay 6 de 8 duelos conformados para disputar la próxima instancia de la Copa del Mundo.
El cuadro parcial de 8vos de final del Mundial 2026:
Foto: ESPN.
Los eliminados confirmados en 8vos de final del Mundial 2026:
Con tres novedades y algunas polémicas, ya están casi todas las selecciones que se quedan afuera esta fase:
- Japón (AFC)
- Argelia (CAF)
- Congo (CAF)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Alemania (UEFA)
- Austria (UEFA)
- Bosnia (UEFA)
- Canadá (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- Suecia (UEFA)
Hasta el momento, hay 13 de 16 países de esta ronda que ya saben que no llegarán a los octavos de final.