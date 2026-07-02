Ha quedado todo listo para un duelo para preparar las palomitas. A continuación, todo lo que debes saber.

¡Partidazo total! La llave lo anunciaba desde el principio y los dos cumplieron: habrá un España vs. Portugal en octavos de final. Dos potencias europeas, ambas favoritas a conquistar el título, tendrán que enfrentarse muy temprano en el Mundial 2026. Una de las dos pondrá fin anticipadamente a sus ilusiones de ser campeón del mundo.

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Cómo clasificaron España y Portugal a octavos del Mundial 2026:

La ‘Furia Roja’ sacó pasaje a esta fase de la competencia luego de eliminar a Austria en dieciseisavos, gracias a un triunfo contundente por 3-0. Mikel Oyarzábal (en dos ocasiones) y Pedro Porro marcaron los goles del equipo de Luis de la Fuente.

Los ‘Lusos’, mientras tanto, obtuvieron boleto a esta instancia del torneo tras dejar en el camino a Croacia en dieciseisavos, por una ajustada victoria por 2-1. Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos anotaron los tantos del conjunto de Roberto Martínez.

Fecha y horario de España vs. Portugal por octavos del Mundial 2026:

El encuentro entre los dos titanes europeos se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio, en el primer turno de partidos de la agenda deportiva del día. El juego está estipulado por FIFA para dar inicio a las 13.00 horas del Centro de México, y en el segundo turno se jugará la otra llave.

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Estadio y sede de España vs. Portugal por octavos del Mundial 2026:

El cruce entre la ‘Furia Roja’ y los ‘Lusos’ tendrá lugar en el imponente AT&T Stadium, uno de los recintos más grandiosos de Estados Unidos para este torneo. También conocido como “Estadio Dallas”, el edificio ubicado en Arlington cuenta con una capacidad para hasta 70.649 espectadores. Será el ¡octavo! partido de la Copa del Mundo que se juegue allí.

El Estadio Dallas albergará a España y Portugal [Foto: Getty]

Transmisión de España vs. Portugal por octavos del Mundial 2026:

El compromiso entre los de Luis de la Fuente y los de Roberto Martínez se podrá seguir en todo el territorio mexicano a través del Pase Mundial de ViX Premium. La televisación correspondiente al encuentro de este lunes todavía no ha sido confirmada por la grilla.

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Cuál será el rival del ganador de España vs. Portugal en el Mundial 2026:

En caso de superar los octavos de final, el vencedor de este duelo clasificará a cuartos y en esa ronda se medirá ante el vencedor de Estados Unidos vs. Bélgica. Ambos cruces se disputarán y definirán el mismo día, por lo que el mismo lunes se sabrán cuáles son ambos cuartofinalistas de la competencia.